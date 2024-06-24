24 июня 2024

В торговом центре ХМАО ребенка раздавило лифтом

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок погиб в Урае
Ребенок погиб в Урае Фото:

В Урае ребенка задавил грузовой лифт в торговом центре. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели.

«Днем 24 июня 2024 года в здании торгового центра по улице Ленина Урая 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу, движущуюся вверх с первого этажа и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте», — говорится в telegram-канале СК по ХМАО.

Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия. В ходе расследования силовики также оценят действия работников, которые оставили двери лифта открытыми, а также лиц, отвечающих за безопасность в ТЦ.

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В Урае ребенка задавил грузовой лифт в торговом центре. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели. «Днем 24 июня 2024 года в здании торгового центра по улице Ленина Урая 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу, движущуюся вверх с первого этажа и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте», — говорится в telegram-канале СК по ХМАО. Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия. В ходе расследования силовики также оценят действия работников, которые оставили двери лифта открытыми, а также лиц, отвечающих за безопасность в ТЦ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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