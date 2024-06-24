В торговом центре ХМАО ребенка раздавило лифтом

В Урае ребенка задавил грузовой лифт в торговом центре. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели.
«Днем 24 июня 2024 года в здании торгового центра по улице Ленина Урая 11-летний ребенок, находясь возле открытых дверей шахты грузового лифта, не предназначенного для общего пользования, попытался запрыгнуть на платформу, движущуюся вверх с первого этажа и был зажат конструкциями лифта. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте», — говорится в telegram-канале СК по ХМАО.
Сейчас следователи устанавливают все детали происшествия. В ходе расследования силовики также оценят действия работников, которые оставили двери лифта открытыми, а также лиц, отвечающих за безопасность в ТЦ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!