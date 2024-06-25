В Челябинске сотрудники МКУ «Городская среда» при содействии Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области демонтировали незаконные надувные аттракционы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, причиной демонтажа стало отсутствие сведений о безопасности при эксплуатации.
«Сотрудники вывезли надувные батуты, установленные с нарушением законодательства на перекрёстке улиц Дзержинского и Гагарина, на улице Академика Королева, а также возле парка „Сквер семьи“ в районе дома 21Б по улице Энергетиков. Первопричина эвакуации аттракционов — отсутствие государственного регистрационного знака, подтверждающего безопасность их эксплуатации», — сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона.
По словам начальника управления Гостехнадзора Минсельхоза региона Дмитрия Сидорченко, все подобные аттракционы перед введением в эксплуатацию, должны пройти процедуру оценки технического состояния и получить знак качества. В данном случае этого сделано не было.
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