В Челябинске демонтировали незаконно установленные аттракционы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некоторые из мягких аттракционов несли опасность для посетителей
Некоторые из мягких аттракционов несли опасность для посетителей Фото:

В Челябинске сотрудники МКУ «Городская среда» при содействии Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области демонтировали незаконные надувные аттракционы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, причиной демонтажа стало отсутствие сведений о безопасности при эксплуатации. 

«Сотрудники вывезли надувные батуты, установленные с нарушением законодательства на перекрёстке улиц Дзержинского и Гагарина, на улице Академика Королева, а также возле парка „Сквер семьи“ в районе дома 21Б по улице Энергетиков. Первопричина эвакуации аттракционов — отсутствие государственного регистрационного знака, подтверждающего безопасность их эксплуатации», — сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона.

По словам начальника управления Гостехнадзора Минсельхоза региона Дмитрия Сидорченко, все подобные аттракционы перед введением в эксплуатацию, должны пройти процедуру оценки технического состояния и получить знак качества. В данном случае этого сделано не было.

После демонтажа аттракционов их перевезли на специальную площадку
После демонтажа аттракционов их перевезли на специальную площадку
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В Челябинске сотрудники МКУ «Городская среда» при содействии Гостехнадзора Министерства сельского хозяйства Челябинской области демонтировали незаконные надувные аттракционы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона, причиной демонтажа стало отсутствие сведений о безопасности при эксплуатации.  «Сотрудники вывезли надувные батуты, установленные с нарушением законодательства на перекрёстке улиц Дзержинского и Гагарина, на улице Академика Королева, а также возле парка „Сквер семьи“ в районе дома 21Б по улице Энергетиков. Первопричина эвакуации аттракционов — отсутствие государственного регистрационного знака, подтверждающего безопасность их эксплуатации», — сообщили URA.RU в пресс-службе минсельхоза региона. По словам начальника управления Гостехнадзора Минсельхоза региона Дмитрия Сидорченко, все подобные аттракционы перед введением в эксплуатацию, должны пройти процедуру оценки технического состояния и получить знак качества. В данном случае этого сделано не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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