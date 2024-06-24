Тюменцы не попадут в загородные дома до середины августа

Свободных домов не осталось до середины августа
В Тюмени до середины августа забронированы почти все загородные дома на базах отдыха. Информация об этом указана на официальных сайтах комплексов.
«Природный комплекс „Шелест“. Все дома на ближайшие выходные до середины августа забронированы», — указано на сайте бронирования.
Аналогичная ситуация с домиками на базе отдыха «Море леса». Свободные глэмпинги и коттеджи там можно забронировать только с 17 августа.
На базе отдыха «Верхний бор» также распроданы все большие дома для отдыха. Бронь закрыта до августа. Та же ситуация и в комплексе «Кулига парк».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!