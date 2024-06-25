В Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168) днем 25 июня ворвалась истекающая кровью женщина с ножом. Показания очевидцев расходятся: одни утверждают, что в учреждении якобы провели эвакуацию, а вооруженную заперли в одном из кабинетов, другие говорят, что она просила помощи, передает корреспондент URA.RU.
«Женщина вся в крови и с ножом забежала в УРТК. Вела себя неадекватно, поэтому несколько мужчин ее сразу же закрыли в кабинете. В колледже провели эвакуацию», — сказал собеседник. Однако второй очевидец отрицает проведение эвакуации. По словам охранника учреждения, женщина была безоружной, но в крови с самого начала и просила помощи. К месту происшествия приезжали две машины скорой помощи, которые уже покинули территорию УРТК.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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В Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168) днем 25 июня ворвалась истекающая кровью женщина с ножом. Показания очевидцев расходятся: одни утверждают, что в учреждении якобы провели эвакуацию, а вооруженную заперли в одном из кабинетов, другие говорят, что она просила помощи, передает корреспондент URA.RU. «Женщина вся в крови и с ножом забежала в УРТК. Вела себя неадекватно, поэтому несколько мужчин ее сразу же закрыли в кабинете. В колледже провели эвакуацию», — сказал собеседник. Однако второй очевидец отрицает проведение эвакуации. По словам охранника учреждения, женщина была безоружной, но в крови с самого начала и просила помощи. К месту происшествия приезжали две машины скорой помощи, которые уже покинули территорию УРТК. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.