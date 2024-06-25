К месту происшествия приехали медики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168) днем 25 июня ворвалась истекающая кровью женщина с ножом. Показания очевидцев расходятся: одни утверждают, что в учреждении якобы провели эвакуацию, а вооруженную заперли в одном из кабинетов, другие говорят, что она просила помощи, передает корреспондент URA.RU.

«Женщина вся в крови и с ножом забежала в УРТК. Вела себя неадекватно, поэтому несколько мужчин ее сразу же закрыли в кабинете. В колледже провели эвакуацию», — сказал собеседник. Однако второй очевидец отрицает проведение эвакуации. По словам охранника учреждения, женщина была безоружной, но в крови с самого начала и просила помощи. К месту происшествия приезжали две машины скорой помощи, которые уже покинули территорию УРТК.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

На место происшествия приезжали две машины СМП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инцидент произошел днем 25 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Показания очевидцев по происшествию расходятся Фото: Владимир Жабриков © URA.RU