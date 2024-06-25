Истекающая кровью женщина с ножом ворвалась в колледж Екатеринбурга. Фото

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К месту происшествия приехали медики
К месту происшествия приехали медики Фото:

В Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168) днем 25 июня ворвалась истекающая кровью женщина с ножом. Показания очевидцев расходятся: одни утверждают, что в учреждении якобы провели эвакуацию, а вооруженную заперли в одном из кабинетов, другие говорят, что она просила помощи, передает корреспондент URA.RU.

«Женщина вся в крови и с ножом забежала в УРТК. Вела себя неадекватно, поэтому несколько мужчин ее сразу же закрыли в кабинете. В колледже провели эвакуацию», — сказал собеседник. Однако второй очевидец отрицает проведение эвакуации. По словам охранника учреждения, женщина была безоружной, но в крови с самого начала и просила помощи. К месту происшествия приезжали две машины скорой помощи, которые уже покинули территорию УРТК.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

На место происшествия приезжали две машины СМП
На место происшествия приезжали две машины СМП
Фото:
Инцидент произошел днем 25 июня
Инцидент произошел днем 25 июня
Фото:
Показания очевидцев по происшествию расходятся
Показания очевидцев по происшествию расходятся
Фото:

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В Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова (ул. Крауля, 168) днем 25 июня ворвалась истекающая кровью женщина с ножом. Показания очевидцев расходятся: одни утверждают, что в учреждении якобы провели эвакуацию, а вооруженную заперли в одном из кабинетов, другие говорят, что она просила помощи, передает корреспондент URA.RU. «Женщина вся в крови и с ножом забежала в УРТК. Вела себя неадекватно, поэтому несколько мужчин ее сразу же закрыли в кабинете. В колледже провели эвакуацию», — сказал собеседник. Однако второй очевидец отрицает проведение эвакуации. По словам охранника учреждения, женщина была безоружной, но в крови с самого начала и просила помощи. К месту происшествия приезжали две машины скорой помощи, которые уже покинули территорию УРТК. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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