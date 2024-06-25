СКР доказал причастность ВСУ к крушению самолета Ил-76 под Белгородом

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Причастность ВСУ к крушению Ил-76 под Белгородом доказана
Причастность ВСУ к крушению Ил-76 под Белгородом доказана Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) собрал комплекс доказательств, указывающих на причастность Вооруженных сил Украины к террористической атаке на российский военно-транспортный самолет ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. 

"В рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет ИЛ-76 в Белгородской области собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ", — слова Петренко передал telegram-канал ведомства. В январе 2024 года бойцам противника был отдан приказ об уничтожении российского самолета, перевозившего украинцев. По словам представителя СК РФ, это подтверждается данными расшифровки бортового самописца и результатами экспертиз.

Следствие установило, что ракеты, поразившие самолет, были запущены с территории Харьковской области Украины. На месте крушения обнаружены фрагменты ракет американского производства. Также в ходе расследования выявлены конкретные подразделения ВСУ, вооруженные данными ракетными комплексами. В настоящее время ведется работа по установлению должностных лиц, ответственных за организацию атаки.

Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. По словам Кремля, в инциденте виноват Киев. Согласно расследованию СК РФ провел расследование и выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.

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Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) собрал комплекс доказательств, указывающих на причастность Вооруженных сил Украины к террористической атаке на российский военно-транспортный самолет ИЛ-76 в Белгородской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.  "В рамках уголовного дела о террористической атаке на российский самолет ИЛ-76 в Белгородской области собран комплекс доказательств, подтверждающий причастность к этому преступлению ВСУ", — слова Петренко передал telegram-канал ведомства. В январе 2024 года бойцам противника был отдан приказ об уничтожении российского самолета, перевозившего украинцев. По словам представителя СК РФ, это подтверждается данными расшифровки бортового самописца и результатами экспертиз. Следствие установило, что ракеты, поразившие самолет, были запущены с территории Харьковской области Украины. На месте крушения обнаружены фрагменты ракет американского производства. Также в ходе расследования выявлены конкретные подразделения ВСУ, вооруженные данными ракетными комплексами. В настоящее время ведется работа по установлению должностных лиц, ответственных за организацию атаки. Самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января. По словам Кремля, в инциденте виноват Киев. Согласно расследованию СК РФ провел расследование и выяснил, что удар был нанесен зенитной ракетой из Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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