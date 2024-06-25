Песков: Путин открыт к переговорам с Западом ради конкретного результата

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Владимир Путин готов к переговорам с Францией и другими западными странами
Владимир Путин готов к переговорам с Францией и другими западными странами Фото:

Российский президент Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам с западными оппонентами, включая лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне слов Макрона, что Франция готова к переговорам с Москвой. 

«Президент Путин неоднократно говорил о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела, ради конкретного результата. Он говорил, что мы готовы к переговорам в том объеме, в котором готовы наши оппоненты. Никаких особых условий для этого не требуется», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Он также напомнил, что Россия никогда не была инициаторами сворачивания дипломатических действий. В случае с Францией это была линия, избранная французским главой Эммануэлем Макроном. Такая модель поведения недальновидная, отметил Песков. 

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Российский президент Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам с западными оппонентами, включая лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне слов Макрона, что Франция готова к переговорам с Москвой.  «Президент Путин неоднократно говорил о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела, ради конкретного результата. Он говорил, что мы готовы к переговорам в том объеме, в котором готовы наши оппоненты. Никаких особых условий для этого не требуется», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Он также напомнил, что Россия никогда не была инициаторами сворачивания дипломатических действий. В случае с Францией это была линия, избранная французским главой Эммануэлем Макроном. Такая модель поведения недальновидная, отметил Песков. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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