Песков: Путин открыт к переговорам с Западом ради конкретного результата

Российский президент Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам с западными оппонентами, включая лидера Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Заявление прозвучало на фоне слов Макрона, что Франция готова к переговорам с Москвой.
«Президент Путин неоднократно говорил о своей открытости к переговорам, тем более к переговорам ради дела, ради конкретного результата. Он говорил, что мы готовы к переговорам в том объеме, в котором готовы наши оппоненты. Никаких особых условий для этого не требуется», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Он также напомнил, что Россия никогда не была инициаторами сворачивания дипломатических действий. В случае с Францией это была линия, избранная французским главой Эммануэлем Макроном. Такая модель поведения недальновидная, отметил Песков.
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