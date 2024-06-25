В Свердловской области вспыхнула лесопилка. Видео

25 июня 2024 в 17:01 Размер текста - 17 +

Пожар вызвал тревогу среди местного населения (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области произошел крупный пожар на лесопилке. По предварительным данным, один из рабочих получил серьезные ожоги, затронувшие 95% поверхности тела. «Черный дым от пожара на лесопилке виден на расстоянии нескольких километров от поселка Зюзельского. Из-за близости заправки существует риск распространения огня на хранилище топлива», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU направила запрос в свердловское МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области произошел крупный пожар на лесопилке. По предварительным данным, один из рабочих получил серьезные ожоги, затронувшие 95% поверхности тела. «Черный дым от пожара на лесопилке виден на расстоянии нескольких километров от поселка Зюзельского. Из-за близости заправки существует риск распространения огня на хранилище топлива», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU направила запрос в свердловское МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.