В Свердловской области вспыхнула лесопилка. Видео

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Пожар вызвал тревогу среди местного населения (архивное фото) Фото:

В Свердловской области произошел крупный пожар на лесопилке. По предварительным данным, один из рабочих получил серьезные ожоги, затронувшие 95% поверхности тела.

«Черный дым от пожара на лесопилке виден на расстоянии нескольких километров от поселка Зюзельского. Из-за близости заправки существует риск распространения огня на хранилище топлива», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на слова очевидцев.

Редакция URA.RU направила запрос в свердловское МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Свердловской области произошел крупный пожар на лесопилке. По предварительным данным, один из рабочих получил серьезные ожоги, затронувшие 95% поверхности тела. «Черный дым от пожара на лесопилке виден на расстоянии нескольких километров от поселка Зюзельского. Из-за близости заправки существует риск распространения огня на хранилище топлива», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на слова очевидцев. Редакция URA.RU направила запрос в свердловское МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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