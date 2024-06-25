Пожар вызвал тревогу среди местного населения (архивное фото)
В Свердловской области произошел крупный пожар на лесопилке. По предварительным данным, один из рабочих получил серьезные ожоги, затронувшие 95% поверхности тела.
«Черный дым от пожара на лесопилке виден на расстоянии нескольких километров от поселка Зюзельского. Из-за близости заправки существует риск распространения огня на хранилище топлива», — пишет telegram-канал Ural Mash, ссылаясь на слова очевидцев.
Редакция URA.RU направила запрос в свердловское МЧС. На момент публикации новости ответ не поступил.
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