В Пермском крае из окна выпал годовалый ребенок

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Ребенок выпал из окна четвертого или пятого этажа
Ребенок выпал из окна четвертого или пятого этажа Фото:

В Кунгуре Пермского края годовалый ребенок выпал из окна четвертого или пятого этажа многоквартирного дома. ЧП произошло 24 июня.

«После падения из окна четвертого или пятого этажа у ребенка перелом височной части черепа, ушиб и сотрясение головного мозга», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на источник. Где в момент падения младенца находились родители ребенка — неизвестно.

В пресс-службе краевого министерства здравоохранения URA.RU подтвердили информацию о случившемся. В ведомстве уточнили, что мальчик находится под наблюдением врачей. У него стабильное состояние.

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В Кунгуре Пермского края годовалый ребенок выпал из окна четвертого или пятого этажа многоквартирного дома. ЧП произошло 24 июня. «После падения из окна четвертого или пятого этажа у ребенка перелом височной части черепа, ушиб и сотрясение головного мозга», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на источник. Где в момент падения младенца находились родители ребенка — неизвестно. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения URA.RU подтвердили информацию о случившемся. В ведомстве уточнили, что мальчик находится под наблюдением врачей. У него стабильное состояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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