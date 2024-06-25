В Пермском крае из окна выпал годовалый ребенок

Ребенок выпал из окна четвертого или пятого этажа
В Кунгуре Пермского края годовалый ребенок выпал из окна четвертого или пятого этажа многоквартирного дома. ЧП произошло 24 июня.
«После падения из окна четвертого или пятого этажа у ребенка перелом височной части черепа, ушиб и сотрясение головного мозга», — сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на источник. Где в момент падения младенца находились родители ребенка — неизвестно.
В пресс-службе краевого министерства здравоохранения URA.RU подтвердили информацию о случившемся. В ведомстве уточнили, что мальчик находится под наблюдением врачей. У него стабильное состояние.
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