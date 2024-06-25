Арестован экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров

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Суд Дагестана арестовал Магомеда Омарова, передает ТАСС
Суд Дагестана арестовал Магомеда Омарова, передает ТАСС Фото:

Суд в Дагестане арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Об этом сообщает ТАСС. 

«Суд в Дагестане арестовал на 10 суток главу Сергокалинского района Магомеда Омарова», — передают журналисты агентства. Ранее он был задержан за мелкое хулиганство. Также известно, что его дети участвовали в теракте в Дербенте и Махачкале. 

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Суд в Дагестане арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Об этом сообщает ТАСС.  «Суд в Дагестане арестовал на 10 суток главу Сергокалинского района Магомеда Омарова», — передают журналисты агентства. Ранее он был задержан за мелкое хулиганство. Также известно, что его дети участвовали в теракте в Дербенте и Махачкале. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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