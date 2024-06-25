Арестован экс-глава Сергокалинского района Дагестана Омаров

Суд Дагестана арестовал Магомеда Омарова, передает ТАСС
Суд в Дагестане арестовал экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд в Дагестане арестовал на 10 суток главу Сергокалинского района Магомеда Омарова», — передают журналисты агентства. Ранее он был задержан за мелкое хулиганство. Также известно, что его дети участвовали в теракте в Дербенте и Махачкале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.