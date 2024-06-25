Ученый, помогавший властям ЯНАО уладить конфликт с названием реки Шайтанка, попал под сокращение

Ямальского краеведа Шулинина увольняют из Научного центра изучения Арктики

25 июня 2024 в 19:01 Размер текста - 17 +

Сергей Шулинин вместе с коллегами предлагал назвать набережную реки Шайтанка Преображенкой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Ученого, предложившего компромиссный вариант в скандале с переименованием реки Шайтанка в Салехарде (ЯНАО) увольняют из Научного центра изучения Арктики. Он вместе с коллегами предлагал назвать набережную реки Преображенкой — именно так впоследствии назвали саму реку. Об увольнении Шулинин написал на личной странице «ВКонтакте». «Мне вручено уже уведомление о предстоящем увольнении. С 02.09.2024 года я стану безработным. Я не буду комментировать ни само постановление, ни действия различных ответственных лиц. Не вижу в этом необходимости сейчас. Процесс запущен, он уже идет своим чередом, я не вижу механизмов, как его остановить», — написал Шулинин, отметив, что не намерен прекращать научную деятельность. Скандал с переименованием реки, соединяющей южную и северную части Салехарда произошел осенью 2022 года. Местное население разделилось на противников и сторонников смены названия. Шулинин с коллегами предложил компромисс — назвать набережную реки Преображенкой, так позднее и назвали реку. Ранее URA.RU сообщало о сокращениях в Научном центре изучения Арктики. В рамках оптимизации штат сотрудников центра уменьшился почти вдвое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученого, предложившего компромиссный вариант в скандале с переименованием реки Шайтанка в Салехарде (ЯНАО) увольняют из Научного центра изучения Арктики. Он вместе с коллегами предлагал назвать набережную реки Преображенкой — именно так впоследствии назвали саму реку. Об увольнении Шулинин написал на личной странице «ВКонтакте». «Мне вручено уже уведомление о предстоящем увольнении. С 02.09.2024 года я стану безработным. Я не буду комментировать ни само постановление, ни действия различных ответственных лиц. Не вижу в этом необходимости сейчас. Процесс запущен, он уже идет своим чередом, я не вижу механизмов, как его остановить», — написал Шулинин, отметив, что не намерен прекращать научную деятельность. Скандал с переименованием реки, соединяющей южную и северную части Салехарда произошел осенью 2022 года. Местное население разделилось на противников и сторонников смены названия. Шулинин с коллегами предложил компромисс — назвать набережную реки Преображенкой, так позднее и назвали реку. Ранее URA.RU сообщало о сокращениях в Научном центре изучения Арктики. В рамках оптимизации штат сотрудников центра уменьшился почти вдвое.