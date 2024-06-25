Ученый, помогавший властям ЯНАО уладить конфликт с названием реки Шайтанка, попал под сокращение

Ямальского краеведа Шулинина увольняют из Научного центра изучения Арктики
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Портфель министра. Москва, портфель, портфели депутатов, портфель министра
Сергей Шулинин вместе с коллегами предлагал назвать набережную реки Шайтанка Преображенкой Фото:

Ученого, предложившего компромиссный вариант в скандале с переименованием реки Шайтанка в Салехарде (ЯНАО) увольняют из Научного центра изучения Арктики. Он вместе с коллегами предлагал назвать набережную реки Преображенкой — именно так впоследствии назвали саму реку. Об увольнении Шулинин написал на личной странице «ВКонтакте».

«Мне вручено уже уведомление о предстоящем увольнении. С 02.09.2024 года я стану безработным. Я не буду комментировать ни само постановление, ни действия различных ответственных лиц. Не вижу в этом необходимости сейчас. Процесс запущен, он уже идет своим чередом, я не вижу механизмов, как его остановить», — написал Шулинин, отметив, что не намерен прекращать научную деятельность.

Скандал с переименованием реки, соединяющей южную и северную части Салехарда произошел осенью 2022 года. Местное население разделилось на противников и сторонников смены названия. Шулинин с коллегами предложил компромисс — назвать набережную реки Преображенкой, так позднее и назвали реку.

Ранее URA.RU сообщало о сокращениях в Научном центре изучения Арктики. В рамках оптимизации штат сотрудников центра уменьшился почти вдвое.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученого, предложившего компромиссный вариант в скандале с переименованием реки Шайтанка в Салехарде (ЯНАО) увольняют из Научного центра изучения Арктики. Он вместе с коллегами предлагал назвать набережную реки Преображенкой — именно так впоследствии назвали саму реку. Об увольнении Шулинин написал на личной странице «ВКонтакте». «Мне вручено уже уведомление о предстоящем увольнении. С 02.09.2024 года я стану безработным. Я не буду комментировать ни само постановление, ни действия различных ответственных лиц. Не вижу в этом необходимости сейчас. Процесс запущен, он уже идет своим чередом, я не вижу механизмов, как его остановить», — написал Шулинин, отметив, что не намерен прекращать научную деятельность. Скандал с переименованием реки, соединяющей южную и северную части Салехарда произошел осенью 2022 года. Местное население разделилось на противников и сторонников смены названия. Шулинин с коллегами предложил компромисс — назвать набережную реки Преображенкой, так позднее и назвали реку. Ранее URA.RU сообщало о сокращениях в Научном центре изучения Арктики. В рамках оптимизации штат сотрудников центра уменьшился почти вдвое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...