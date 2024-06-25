Житель пермской деревни обвиняется в изнасиловании ребенка

Жителя деревни Елохи Верещагинского округа обвиняют в изнасиловании девочки, которая младше 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Задержан и отправлен в СИЗО 30-летний житель деревни Елохи. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и уже назначили необходимые экспертизы. Также устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. Будет оценена работа органов опеки и субъектов профилактики, а также законного представителя малолетней девочки.
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