Житель пермской деревни обвиняется в изнасиловании ребенка

25 июня 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Обвиняемого отправили в СИЗО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителя деревни Елохи Верещагинского округа обвиняют в изнасиловании девочки, которая младше 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Задержан и отправлен в СИЗО 30-летний житель деревни Елохи. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и уже назначили необходимые экспертизы. Также устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. Будет оценена работа органов опеки и субъектов профилактики, а также законного представителя малолетней девочки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителя деревни Елохи Верещагинского округа обвиняют в изнасиловании девочки, которая младше 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Задержан и отправлен в СИЗО 30-летний житель деревни Елохи. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и уже назначили необходимые экспертизы. Также устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. Будет оценена работа органов опеки и субъектов профилактики, а также законного представителя малолетней девочки.