Житель пермской деревни обвиняется в изнасиловании ребенка

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Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Обвиняемого отправили в СИЗО Фото:

Жителя деревни Елохи Верещагинского округа обвиняют в изнасиловании девочки, которая младше 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Задержан и отправлен в СИЗО 30-летний житель деревни Елохи. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и уже назначили необходимые экспертизы. Также устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. Будет оценена работа органов опеки и субъектов профилактики, а также законного представителя малолетней девочки.

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Жителя деревни Елохи Верещагинского округа обвиняют в изнасиловании девочки, которая младше 14 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Задержан и отправлен в СИЗО 30-летний житель деревни Елохи. Ему предъявлено обвинение в изнасиловании малолетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело», — рассказали в пресс-службе ведомства. Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и уже назначили необходимые экспертизы. Также устанавливаются условия проживания и воспитания ребенка. Будет оценена работа органов опеки и субъектов профилактики, а также законного представителя малолетней девочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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