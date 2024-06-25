В Челябинской области появились новые 100-бальники по ЕГЭ

25 июня 2024 в 20:34 Размер текста - 17 +

Выпускники из Челябинска и Озерска получили высшие баллы ЕГЭ по иностранным языкам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области увеличилось число учеников, сдавших Единый госэкзамен (ЕГЭ) на 100 баллов. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе минобразования региона, ими стали выпускницы из Челябинска и Озерска. «В этом году высший балл по английскому языку получили два участника ЕГЭ — выпускницы из Озерского и Челябинского городских округов. Впервые за последние несколько лет в Челябинской области есть стобалльный результат по французскому языку у выпускницы из Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобразования региона. Там отметили, что также по области зафиксированы 100-бальные результаты экзаменов, которые проводились в резервный день. По физике и литературе максимальный результат набрали трое учеников. «На сегодняшний день в Челябинской области один участник ЕГЭ имеет результат 300 баллов, 14 человек с результатом 200 баллов, 100 баллов у 154 участников экзаменов. В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11», — добавили в пресс-службе министерства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области увеличилось число учеников, сдавших Единый госэкзамен (ЕГЭ) на 100 баллов. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе минобразования региона, ими стали выпускницы из Челябинска и Озерска. «В этом году высший балл по английскому языку получили два участника ЕГЭ — выпускницы из Озерского и Челябинского городских округов. Впервые за последние несколько лет в Челябинской области есть стобалльный результат по французскому языку у выпускницы из Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобразования региона. Там отметили, что также по области зафиксированы 100-бальные результаты экзаменов, которые проводились в резервный день. По физике и литературе максимальный результат набрали трое учеников. «На сегодняшний день в Челябинской области один участник ЕГЭ имеет результат 300 баллов, 14 человек с результатом 200 баллов, 100 баллов у 154 участников экзаменов. В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11», — добавили в пресс-службе министерства.