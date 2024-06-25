В Челябинской области появились новые 100-бальники по ЕГЭ

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Первый день ЕГЭ. Челябинск, литература, егэ, экзамен, тест, волнение, школа45
Выпускники из Челябинска и Озерска получили высшие баллы ЕГЭ по иностранным языкам Фото:

В Челябинской области увеличилось число учеников, сдавших Единый госэкзамен (ЕГЭ) на 100 баллов. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе минобразования региона, ими стали выпускницы из Челябинска и Озерска.

«В этом году высший балл по английскому языку получили два участника ЕГЭ — выпускницы из Озерского и Челябинского городских округов. Впервые за последние несколько лет в Челябинской области есть стобалльный результат по французскому языку у выпускницы из Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобразования региона.

Там отметили, что также по области зафиксированы 100-бальные результаты экзаменов, которые проводились в резервный день. По физике и литературе максимальный результат набрали трое учеников.

«На сегодняшний день в Челябинской области один участник ЕГЭ имеет результат 300 баллов, 14 человек с результатом 200 баллов, 100 баллов у 154 участников экзаменов. В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11», — добавили в пресс-службе министерства.

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В Челябинской области увеличилось число учеников, сдавших Единый госэкзамен (ЕГЭ) на 100 баллов. Как сообщили URA.RU 25 июня в пресс-службе минобразования региона, ими стали выпускницы из Челябинска и Озерска. «В этом году высший балл по английскому языку получили два участника ЕГЭ — выпускницы из Озерского и Челябинского городских округов. Впервые за последние несколько лет в Челябинской области есть стобалльный результат по французскому языку у выпускницы из Челябинска», — сообщили URA.RU в пресс-службе минобразования региона. Там отметили, что также по области зафиксированы 100-бальные результаты экзаменов, которые проводились в резервный день. По физике и литературе максимальный результат набрали трое учеников. «На сегодняшний день в Челябинской области один участник ЕГЭ имеет результат 300 баллов, 14 человек с результатом 200 баллов, 100 баллов у 154 участников экзаменов. В случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11», — добавили в пресс-службе министерства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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