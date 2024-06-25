В ХМАО мошенники рассылают сообщения от имени вице-губернатора

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Ислаев не исключил, что мошенники создали фейковые страницы не только в Telegram
Ислаев не исключил, что мошенники создали фейковые страницы не только в Telegram Фото:

Мошенники создали в соцсети фейковый аккаунт вице-губернатора Азата Ислаева и рассылают от его имени сообщения. Об этом политик сообщил на своей официальной странице и попросил подписчиков быть осторожными и не выполнять указания мошенников.

«Коллеги проинформировали, что в мессенджерах от моего имени неизвестные рассылают сообщения. Официально сообщаю, что не имею к этому отношения и не делаю подобных рассылок. Прошу вас быть бдительными и не выполнять просьбы, указания и поручения, содержащиеся в подобных сообщениях», — сообщил Ислаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»

Вице-губернатор уточнил, что фейковая страница создана в Telegram. Он не исключил подобных страниц и в других мессенджерах. Политик добавил, что мошенники используют его фото и фамилию и пытаются вводить в заблуждение и манипулировать адресатами.

Мошенники ранее неоднократно пытались обмануть пользователей, создавая подложные страницы в соцсетях от имени экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Однажды они даже звонили подписчикам и копировали голос политика.

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Мошенники создали в соцсети фейковый аккаунт вице-губернатора Азата Ислаева и рассылают от его имени сообщения. Об этом политик сообщил на своей официальной странице и попросил подписчиков быть осторожными и не выполнять указания мошенников. «Коллеги проинформировали, что в мессенджерах от моего имени неизвестные рассылают сообщения. Официально сообщаю, что не имею к этому отношения и не делаю подобных рассылок. Прошу вас быть бдительными и не выполнять просьбы, указания и поручения, содержащиеся в подобных сообщениях», — сообщил Ислаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Вице-губернатор уточнил, что фейковая страница создана в Telegram. Он не исключил подобных страниц и в других мессенджерах. Политик добавил, что мошенники используют его фото и фамилию и пытаются вводить в заблуждение и манипулировать адресатами. Мошенники ранее неоднократно пытались обмануть пользователей, создавая подложные страницы в соцсетях от имени экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Однажды они даже звонили подписчикам и копировали голос политика.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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