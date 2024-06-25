В ХМАО мошенники рассылают сообщения от имени вице-губернатора

Мошенники создали в соцсети фейковый аккаунт вице-губернатора Азата Ислаева и рассылают от его имени сообщения. Об этом политик сообщил на своей официальной странице и попросил подписчиков быть осторожными и не выполнять указания мошенников.
«Коллеги проинформировали, что в мессенджерах от моего имени неизвестные рассылают сообщения. Официально сообщаю, что не имею к этому отношения и не делаю подобных рассылок. Прошу вас быть бдительными и не выполнять просьбы, указания и поручения, содержащиеся в подобных сообщениях», — сообщил Ислаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте»
Вице-губернатор уточнил, что фейковая страница создана в Telegram. Он не исключил подобных страниц и в других мессенджерах. Политик добавил, что мошенники используют его фото и фамилию и пытаются вводить в заблуждение и манипулировать адресатами.
Мошенники ранее неоднократно пытались обмануть пользователей, создавая подложные страницы в соцсетях от имени экс-губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Однажды они даже звонили подписчикам и копировали голос политика.
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