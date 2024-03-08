08 марта 2024

Мошенники начали звонить в мессенджерах, копируя голос губернатора ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный транспорт. Пермь, сидит в телефоне
Мошенники звонят югорчанам, копируя голос губернатора Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новом ходе мошенников. Теперь они звонят югорчанам в мессенджерах и копируют ее голос.

«Теперь неизвестные не только используют фейковые номера от моего имени. Они звонят через мессенджеры, пытаясь копировать мой голос», — написала Комарова в своем telegram-канале.

Она сказала, что есть только один алгоритм действий: не отвечать, не сообщать личные данные и не выполнять никаких действий, которые просят мошенники. Также, гудернатор просит сделать скриншот сообщения или звонка и прислать его Департаменту информационных технологий и цифрового развития Югры.

В феврале мошенники завели фейковые аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени губернатора ХМАО. Тогда она посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новом ходе мошенников. Теперь они звонят югорчанам в мессенджерах и копируют ее голос. «Теперь неизвестные не только используют фейковые номера от моего имени. Они звонят через мессенджеры, пытаясь копировать мой голос», — написала Комарова в своем telegram-канале. Она сказала, что есть только один алгоритм действий: не отвечать, не сообщать личные данные и не выполнять никаких действий, которые просят мошенники. Также, гудернатор просит сделать скриншот сообщения или звонка и прислать его Департаменту информационных технологий и цифрового развития Югры. В феврале мошенники завели фейковые аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени губернатора ХМАО. Тогда она посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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