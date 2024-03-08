Мошенники начали звонить в мессенджерах, копируя голос губернатора ХМАО

Мошенники звонят югорчанам, копируя голос губернатора Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала о новом ходе мошенников. Теперь они звонят югорчанам в мессенджерах и копируют ее голос.

«Теперь неизвестные не только используют фейковые номера от моего имени. Они звонят через мессенджеры, пытаясь копировать мой голос», — написала Комарова в своем telegram-канале.

Она сказала, что есть только один алгоритм действий: не отвечать, не сообщать личные данные и не выполнять никаких действий, которые просят мошенники. Также, гудернатор просит сделать скриншот сообщения или звонка и прислать его Департаменту информационных технологий и цифрового развития Югры.

В феврале мошенники завели фейковые аккаунты в мессенджерах Telegram и WhatsApp от имени губернатора ХМАО. Тогда она посоветовала югорчанам блокировать любые подозрительные номера и не реагировать на провокации.