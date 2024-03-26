Мошенники создали новый фейковый аккаунт от имени губернатора ХМАО

Мошенники пишут югорчанам в WhatsApp от имени губернатора
Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Натальи Комаровой в WhatsApp. Об этом глава региона предупредила жителей в своем telegram-канале.
«На этот раз от моего имени поступают сообщения в мессенджере WhatsApp, указанный номер мне не принадлежит. Благодарю вас, уважаемые земляки, за то, что присылаете скриншоты фейковых номеров и сообщений», — написала Комарова. Губернатор призвала югорчан оставаться бдительными.
Ранее URA.RU писало, что мошенники начали звонить югорчанам в мессенджерах от имени губернатора ХМАО. Они используют фейковые номера и пытаются копировать ее голос.
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