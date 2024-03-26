26 марта 2024

Мошенники создали новый фейковый аккаунт от имени губернатора ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Социальные сети. Google. Курган, телефон, запрет, опасность, предупреждающий знак
Мошенники пишут югорчанам в WhatsApp от имени губернатора Фото:

Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Натальи Комаровой в WhatsApp. Об этом глава региона предупредила жителей в своем telegram-канале.

«На этот раз от моего имени поступают сообщения в мессенджере WhatsApp, указанный номер мне не принадлежит. Благодарю вас, уважаемые земляки, за то, что присылаете скриншоты фейковых номеров и сообщений», — написала Комарова. Губернатор призвала югорчан оставаться бдительными.

Ранее URA.RU писало, что мошенники начали звонить югорчанам в мессенджерах от имени губернатора ХМАО. Они используют фейковые номера и пытаются копировать ее голос.

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Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Натальи Комаровой в WhatsApp. Об этом глава региона предупредила жителей в своем telegram-канале. «На этот раз от моего имени поступают сообщения в мессенджере WhatsApp, указанный номер мне не принадлежит. Благодарю вас, уважаемые земляки, за то, что присылаете скриншоты фейковых номеров и сообщений», — написала Комарова. Губернатор призвала югорчан оставаться бдительными. Ранее URA.RU писало, что мошенники начали звонить югорчанам в мессенджерах от имени губернатора ХМАО. Они используют фейковые номера и пытаются копировать ее голос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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