Мошенники создали новый фейковый аккаунт от имени губернатора ХМАО

27 марта 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Мошенники пишут югорчанам в WhatsApp от имени губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Натальи Комаровой в WhatsApp. Об этом глава региона предупредила жителей в своем telegram-канале. «На этот раз от моего имени поступают сообщения в мессенджере WhatsApp, указанный номер мне не принадлежит. Благодарю вас, уважаемые земляки, за то, что присылаете скриншоты фейковых номеров и сообщений», — написала Комарова. Губернатор призвала югорчан оставаться бдительными. Ранее URA.RU писало, что мошенники начали звонить югорчанам в мессенджерах от имени губернатора ХМАО. Они используют фейковые номера и пытаются копировать ее голос. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники создали фейковый аккаунт губернатора Натальи Комаровой в WhatsApp. Об этом глава региона предупредила жителей в своем telegram-канале. «На этот раз от моего имени поступают сообщения в мессенджере WhatsApp, указанный номер мне не принадлежит. Благодарю вас, уважаемые земляки, за то, что присылаете скриншоты фейковых номеров и сообщений», — написала Комарова. Губернатор призвала югорчан оставаться бдительными. Ранее URA.RU писало, что мошенники начали звонить югорчанам в мессенджерах от имени губернатора ХМАО. Они используют фейковые номера и пытаются копировать ее голос.