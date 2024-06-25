25 июня 2024

На улицах Махачкалы неизвестные устроили перестрелку с полицией. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По информации местных жителей, сотрудники полиции уже занимают позиции
По информации местных жителей, сотрудники полиции уже занимают позиции Фото:

В Махачкале (Дагестан) в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Местные жители сообщили, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В Махачкале снова стрельба. Жители делятся видео с улицы Коркмасова: вооруженные полицейские занимают позиции», — говорится в сообщении. На опубликованных каналом кадрах заметно, что несколько машин силовиков уже стоят на улицах города.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Республике Дагестан. Ответ ожидается.

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В Махачкале (Дагестан) в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Местные жители сообщили, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В Махачкале снова стрельба. Жители делятся видео с улицы Коркмасова: вооруженные полицейские занимают позиции», — говорится в сообщении. На опубликованных каналом кадрах заметно, что несколько машин силовиков уже стоят на улицах города. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Республике Дагестан. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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