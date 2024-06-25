По информации местных жителей, сотрудники полиции уже занимают позиции
В Махачкале (Дагестан) в ночь с 25 на 26 июня неизвестные устроили стрельбу на улицах города. Местные жители сообщили, что на улице Коркмасова полицейские уже занимают позиции. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В Махачкале снова стрельба. Жители делятся видео с улицы Коркмасова: вооруженные полицейские занимают позиции», — говорится в сообщении. На опубликованных каналом кадрах заметно, что несколько машин силовиков уже стоят на улицах города.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ГУ МВД по Республике Дагестан. Ответ ожидается.
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