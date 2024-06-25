25 июня 2024

Минобороны РФ раскрыло детали беседы Белоусова с главой Пентагона

Белоусов предупредил Пентагон об опасностях поставок оружия Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Белоусов предупредил США об опасностях эскалации
Белоусов предупредил США об опасностях эскалации Фото:

Беседа министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина коснулась поставок американского оружия Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ. 

«Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале.

Ранее стало известно, что главы оборонных ведомств США и РФ поговорили о ситуации вокруг конфликта на Украине. Инициатором разговора стала американская сторона. Другие подробности беседы пока не раскрываются. 

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Беседа министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина коснулась поставок американского оружия Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ.  «Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале. Ранее стало известно, что главы оборонных ведомств США и РФ поговорили о ситуации вокруг конфликта на Украине. Инициатором разговора стала американская сторона. Другие подробности беседы пока не раскрываются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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