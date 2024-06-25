Минобороны РФ раскрыло детали беседы Белоусова с главой Пентагона

Беседа министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина коснулась поставок американского оружия Украине. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Министры обороны обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины. Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», — передает Минобороны РФ в своем официальном telegram-канале.
Ранее стало известно, что главы оборонных ведомств США и РФ поговорили о ситуации вокруг конфликта на Украине. Инициатором разговора стала американская сторона. Другие подробности беседы пока не раскрываются.
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