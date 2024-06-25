Глава Пентагона Остин провел переговоры с Белоусовым по СВО

Белоусов переговорил с Пентагоном по конфликту на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым конфликт на Украине. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.
«Остин переговорил с Белоусовым, обсудил с ним конфликт вокруг Украины. Он подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными США и РФ», — передал Райдер в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.
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