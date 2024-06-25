25 июня 2024

Глава Пентагона Остин провел переговоры с Белоусовым по СВО

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Белоусов переговорил с Пентагоном по конфликту на Украине
Белоусов переговорил с Пентагоном по конфликту на Украине Фото:

Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым конфликт на Украине. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер.

«Остин переговорил с Белоусовым, обсудил с ним конфликт вокруг Украины. Он подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными США и РФ», — передал Райдер в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.

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Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым конфликт на Украине. Об этом заявил представитель американского военного ведомства Патрик Райдер. «Остин переговорил с Белоусовым, обсудил с ним конфликт вокруг Украины. Он подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными США и РФ», — передал Райдер в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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