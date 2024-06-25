25 июня 2024

Пентагон раскрыл инициатора разговора Белоусова и Остина

Пентагон: разговор Остина и Белоусова прошел по инициативе США
© Служба новостей «URA.RU»
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США инициировали беседу Остина с Белоусовым
США инициировали беседу Остина с Белоусовым Фото:

Разговор министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина прошел по инициативе американцев. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Соединенных Штатов Патрик Райдер.

«Это сделал министр», — сказал Райдер в ответ на вопрос о том, кто инициировал беседу между главами военных ведомств. Дополнительной информации представитель Пентагона предоставлять не стал.

Ранее стало известно, что глава Пентагона и Минобороны РФ обсудили вопросы спецоперации. Подробностей беседы не раскрывалось. 

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Разговор министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина прошел по инициативе американцев. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Соединенных Штатов Патрик Райдер. «Это сделал министр», — сказал Райдер в ответ на вопрос о том, кто инициировал беседу между главами военных ведомств. Дополнительной информации представитель Пентагона предоставлять не стал. Ранее стало известно, что глава Пентагона и Минобороны РФ обсудили вопросы спецоперации. Подробностей беседы не раскрывалось. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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