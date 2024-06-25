Пентагон раскрыл инициатора разговора Белоусова и Остина

США инициировали беседу Остина с Белоусовым
Разговор министра обороны России Андрея Белоусова и главы Пентагона Ллойда Остина прошел по инициативе американцев. Об этом заявил официальный представитель военного ведомства Соединенных Штатов Патрик Райдер.
«Это сделал министр», — сказал Райдер в ответ на вопрос о том, кто инициировал беседу между главами военных ведомств. Дополнительной информации представитель Пентагона предоставлять не стал.
Ранее стало известно, что глава Пентагона и Минобороны РФ обсудили вопросы спецоперации. Подробностей беседы не раскрывалось.
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