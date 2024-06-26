Врач Малоземов назвал смертельно опасный способ приготовления рыбы

Врач Малоземов: вяленая рыба может содержать опасных паразитов

26 июня 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Из-за отсутствия термической обработки в рыбе могут оставаться паразиты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Самый вредный способ приготовления рыбы из всех — вяление. Из-за отсутствия термической обработки в ней могут оставаться паразиты, объяснил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. «Вяленая рыба — наверное, самая вредная из всех, в ней больше всего соли, особенно в мелкой. Плюс к этому есть опасность паразитов, потому что часто вялят рыбу мелких карповых пород, таких как вобла, плотва, язь, жерех — они являются рискованными по описторхозу», — рассказал Малоземов в интервью радио Sputnik . Из вариантов вяленой рыбы опасно есть карповых. В семействе карповых могут быть личинки кошачьей двуустки, которые, попадая в печень, вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Болезнь лечится токсичными препаратами. А если еще и рыба не была подвергнута длительной тепловой обработке или заморожена при температуре ниже 20 градусов, в ней могут содержаться паразиты. Также опасной может быть копченая рыба, подчеркнул Малоземов. Особенно это касается горячего копчения. В такой рыбе много бензопирена, который может вызывать рак. Холодное копчение чуть безопаснее, но оно хуже убивает паразитов. Лучше выбирать морскую рыбу, советует Малоземов, особенно выращенную в искусственных условиях, например, радужную форель. В такой рыбе обычно нет паразитов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самый вредный способ приготовления рыбы из всех — вяление. Из-за отсутствия термической обработки в ней могут оставаться паразиты, объяснил автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. «Вяленая рыба — наверное, самая вредная из всех, в ней больше всего соли, особенно в мелкой. Плюс к этому есть опасность паразитов, потому что часто вялят рыбу мелких карповых пород, таких как вобла, плотва, язь, жерех — они являются рискованными по описторхозу», — рассказал Малоземов в интервью радио Sputnik. Из вариантов вяленой рыбы опасно есть карповых. В семействе карповых могут быть личинки кошачьей двуустки, которые, попадая в печень, вызывают серьезные проблемы со здоровьем. Болезнь лечится токсичными препаратами. А если еще и рыба не была подвергнута длительной тепловой обработке или заморожена при температуре ниже 20 градусов, в ней могут содержаться паразиты. Также опасной может быть копченая рыба, подчеркнул Малоземов. Особенно это касается горячего копчения. В такой рыбе много бензопирена, который может вызывать рак. Холодное копчение чуть безопаснее, но оно хуже убивает паразитов. Лучше выбирать морскую рыбу, советует Малоземов, особенно выращенную в искусственных условиях, например, радужную форель. В такой рыбе обычно нет паразитов.