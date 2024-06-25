В Челябинске по просьбе садоводов с 1 июля запустят новый автобусный маршрут № 184, который соединит город с СНТ «Полет-3». Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
«Автобус будет ходить по маршруту Челябинск (Железнодорожный вокзал) — СНТ „Полет-3“. Промежуточные остановки: Областная больница, ТК „Кольцо“, АМЗ, Сад „Спутник“, Сад „Юбилейный 2“, Сад „Юбилейный 1“, Сад „Медик“, Поселок Таловка, Поселок Малая Сосновка, Поселок железнодорожная станция Смолино, Поселок Полетаево (магазин „Пятерочка“, магазин „Магнит“, Школа)», — сообщили в пресс-службе.
Автобус малого класса будет ходить ежедневно до 30 сентября. На маршруте реализована возможность оплаты проезда по безналичному расчету, в том числе транспортными картами. Его движение будет отображаться на электронных картах города.
Автобус будет отправляться из города и в обратную сторону четыре раза в день. Маршрут введен по просьбам садоводов, чьи участки расположены в СНТ «Полет-3» далеко от железнодорожной станции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!