25 июня 2024

Мэрия Челябинска продлила автобусный маршрут № 492 до Полетаево. Карта

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Автобус ходит семь раз в день
Автобус ходит семь раз в день Фото:

Мэрия Челябинска продлила маршрут автобуса № 492 до станции Полетаево. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 1 июля маршрут автобуса № 492 продлевается от села Полетаево I-е до железнодорожной станции Полетаево, а в деревне Полетаево II-е пройдёт по Советской до остановки Советская, на пересечении Советской и Совхозной. В остальном — без изменений», — сообщили в пресс-службе.

В Полетаево автобус отправляется от улицы Чичерина и обратно семь раз в день. Отправление от Чичерина: 8:00, 9:35, 12:30, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30. Из Полетаево: 6:25, 8:00, 9:30, 11:00, 14:00, 16:15, 18:00, 19:30.

Маршрут продлен до железнодорожной станции Полетаево
Маршрут продлен до железнодорожной станции Полетаево
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Мэрия Челябинска продлила маршрут автобуса № 492 до станции Полетаево. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 1 июля маршрут автобуса № 492 продлевается от села Полетаево I-е до железнодорожной станции Полетаево, а в деревне Полетаево II-е пройдёт по Советской до остановки Советская, на пересечении Советской и Совхозной. В остальном — без изменений», — сообщили в пресс-службе. В Полетаево автобус отправляется от улицы Чичерина и обратно семь раз в день. Отправление от Чичерина: 8:00, 9:35, 12:30, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30. Из Полетаево: 6:25, 8:00, 9:30, 11:00, 14:00, 16:15, 18:00, 19:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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