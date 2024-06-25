Мэрия Челябинска продлила маршрут автобуса № 492 до станции Полетаево. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«С 1 июля маршрут автобуса № 492 продлевается от села Полетаево I-е до железнодорожной станции Полетаево, а в деревне Полетаево II-е пройдёт по Советской до остановки Советская, на пересечении Советской и Совхозной. В остальном — без изменений», — сообщили в пресс-службе.
В Полетаево автобус отправляется от улицы Чичерина и обратно семь раз в день. Отправление от Чичерина: 8:00, 9:35, 12:30, 14:30, 16:30, 18:00, 19:30. Из Полетаево: 6:25, 8:00, 9:30, 11:00, 14:00, 16:15, 18:00, 19:30.
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