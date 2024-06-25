Происшествия У элитного ЖК в центре Екатеринбурга мигранты устроили бойню с перестрелкой. Видео Возле екатеринбургского ЖК «Тихвин» мигранты устроили драку с перестрелкой 26 июня 2024 в 14:26 Размер текста - 17 + Конфликт начался в ресторане Asado Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) днем 26 июня группа мигрантов устроила массовую драку с перестрелкой. После потасовки все участники конфликта разъехались на машинах, рассказал URA.RU читатель агентства. «На улице Радищева возле ресторанов CASTOR`KA и Asado между мигрантами началась драка с перестрелкой. Разборки между ними началась в Asado. В конце концов мужчины разъехались», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) днем 26 июня группа мигрантов устроила массовую драку с перестрелкой. После потасовки все участники конфликта разъехались на машинах, рассказал URA.RU читатель агентства. «На улице Радищева возле ресторанов CASTOR`KA и Asado между мигрантами началась драка с перестрелкой. Разборки между ними началась в Asado. В конце концов мужчины разъехались», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям