Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) днем 26 июня группа мигрантов устроила массовую драку с перестрелкой. После потасовки все участники конфликта разъехались на машинах, рассказал URA.RU читатель агентства.
«На улице Радищева возле ресторанов CASTOR`KA и Asado между мигрантами началась драка с перестрелкой. Разборки между ними началась в Asado. В конце концов мужчины разъехались», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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