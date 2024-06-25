25 июня 2024

У элитного ЖК в центре Екатеринбурга мигранты устроили бойню с перестрелкой. Видео

Возле екатеринбургского ЖК «Тихвин» мигранты устроили драку с перестрелкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт начался в ресторане Asado Фото:

Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) днем 26 июня группа мигрантов устроила массовую драку с перестрелкой. После потасовки все участники конфликта разъехались на машинах, рассказал URA.RU читатель агентства.

«На улице Радищева возле ресторанов CASTOR`KA и Asado между мигрантами началась драка с перестрелкой. Разборки между ними началась в Asado. В конце концов мужчины разъехались», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Возле клубного дома «Тихвин» (считается самым элитным ЖК Екатеринбурга) днем 26 июня группа мигрантов устроила массовую драку с перестрелкой. После потасовки все участники конфликта разъехались на машинах, рассказал URA.RU читатель агентства. «На улице Радищева возле ресторанов CASTOR`KA и Asado между мигрантами началась драка с перестрелкой. Разборки между ними началась в Asado. В конце концов мужчины разъехались», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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