СК потребовал арестовать экс-ведующую «России-1»

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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Фариду Курбангалееву обвиняют в оправдании терроризма Фото:

Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать экс-ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву. Сообщение об этом появилось на сайте Замоскворецкого суда Москвы.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражей заочно», — говорится на сайте. Ведущая обвиняется в публичном оправдании терроризма через СМИ. Ранее Курбангалеева была объявлена в розыск.

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Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать экс-ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву. Сообщение об этом появилось на сайте Замоскворецкого суда Москвы. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражей заочно», — говорится на сайте. Ведущая обвиняется в публичном оправдании терроризма через СМИ. Ранее Курбангалеева была объявлена в розыск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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