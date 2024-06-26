СК потребовал арестовать экс-ведующую «России-1»

Фариду Курбангалееву обвиняют в оправдании терроризма
Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать экс-ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву. Сообщение об этом появилось на сайте Замоскворецкого суда Москвы.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражей заочно», — говорится на сайте. Ведущая обвиняется в публичном оправдании терроризма через СМИ. Ранее Курбангалеева была объявлена в розыск.
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