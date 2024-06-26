Происшествия Криминал СК потребовал арестовать экс-ведующую «России-1» 26 июня 2024 в 14:23 Размер текста - 17 + Фариду Курбангалееву обвиняют в оправдании терроризма Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать экс-ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву. Сообщение об этом появилось на сайте Замоскворецкого суда Москвы. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражей заочно», — говорится на сайте. Ведущая обвиняется в публичном оправдании терроризма через СМИ. Ранее Курбангалеева была объявлена в розыск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Следственный комитет РФ попросил суд заочно арестовать экс-ведущую программы «Вести» на телеканале «Россия 1» Фариду Курбангалееву. Сообщение об этом появилось на сайте Замоскворецкого суда Москвы. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражей заочно», — говорится на сайте. Ведущая обвиняется в публичном оправдании терроризма через СМИ. Ранее Курбангалеева была объявлена в розыск. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям