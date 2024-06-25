В Тюмени высадили цветы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Фото

26 июня 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Теракт в здании «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU На Цветном бульваре Тюмени появилась цветочная клумба в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что инициатива проведения памятной акции принадлежит местной школьнице Анастасии Жуковой. «Участники „Движения первых“ создали клумбу на Цветном бульваре. С такой инициативой выступила школьница Анастасия Жукова. Активисты вместе со студентами и педагогами тюменского колледжа высадили цветки алиссума, цинерарии и сальвии», — указано в публикации Инфоцентра. Активисты, студенты и преподаватели колледжа высадили растения, которые были выращены в местной оранжерее. В сентябре клумбу дополнят луковицами крокусов. Забота о ней ляжет на плечи участников «Движения первых». 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвалась группа людей с автоматами. Террористы начали расстреливать всех, кто попадался им на пути. От их рук погибли не менее 145 человек. После совершения преступления нападавшие попытались скрыться, но были задержаны силовиками. Цветочная аллея появилась в центре Тюмени Telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Цветном бульваре Тюмени появилась цветочная клумба в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что инициатива проведения памятной акции принадлежит местной школьнице Анастасии Жуковой. «Участники „Движения первых“ создали клумбу на Цветном бульваре. С такой инициативой выступила школьница Анастасия Жукова. Активисты вместе со студентами и педагогами тюменского колледжа высадили цветки алиссума, цинерарии и сальвии», — указано в публикации Инфоцентра. Активисты, студенты и преподаватели колледжа высадили растения, которые были выращены в местной оранжерее. В сентябре клумбу дополнят луковицами крокусов. Забота о ней ляжет на плечи участников «Движения первых». 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвалась группа людей с автоматами. Террористы начали расстреливать всех, кто попадался им на пути. От их рук погибли не менее 145 человек. После совершения преступления нападавшие попытались скрыться, но были задержаны силовиками.