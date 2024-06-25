25 июня 2024

В Тюмени высадили цветы в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
Теракт в здании «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта Фото:

На Цветном бульваре Тюмени появилась цветочная клумба в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что инициатива проведения памятной акции принадлежит местной школьнице Анастасии Жуковой.

«Участники „Движения первых“ создали клумбу на Цветном бульваре. С такой инициативой выступила школьница Анастасия Жукова. Активисты вместе со студентами и педагогами тюменского колледжа высадили цветки алиссума, цинерарии и сальвии», — указано в публикации Инфоцентра.

Активисты, студенты и преподаватели колледжа высадили растения, которые были выращены в местной оранжерее. В сентябре клумбу дополнят луковицами крокусов. Забота о ней ляжет на плечи участников «Движения первых».

22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвалась группа людей с автоматами. Террористы начали расстреливать всех, кто попадался им на пути. От их рук погибли не менее 145 человек. После совершения преступления нападавшие попытались скрыться, но были задержаны силовиками.

Цветочная аллея появилась в центре Тюмени
Цветочная аллея появилась в центре Тюмени

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На Цветном бульваре Тюмени появилась цветочная клумба в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта в Подмосковье. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что инициатива проведения памятной акции принадлежит местной школьнице Анастасии Жуковой. «Участники „Движения первых“ создали клумбу на Цветном бульваре. С такой инициативой выступила школьница Анастасия Жукова. Активисты вместе со студентами и педагогами тюменского колледжа высадили цветки алиссума, цинерарии и сальвии», — указано в публикации Инфоцентра. Активисты, студенты и преподаватели колледжа высадили растения, которые были выращены в местной оранжерее. В сентябре клумбу дополнят луковицами крокусов. Забота о ней ляжет на плечи участников «Движения первых». 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвалась группа людей с автоматами. Террористы начали расстреливать всех, кто попадался им на пути. От их рук погибли не менее 145 человек. После совершения преступления нападавшие попытались скрыться, но были задержаны силовиками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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