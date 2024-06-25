В Тюмени из-за ремонта теплосетей с 4 июля по 23 сентября 2024 года часть улицы Газовиков будет закрыта для проезда автомобилей. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города».
«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 04.07.2024 по 23.09.2024 будет прекращено движение транспортных средств по проезду от здания по ул. Газовиков,11 (спортивно-оздоровительный комплекс „Здоровье“). До строения по ул. Газовиков, 19/2», — указано в сообщении городской администрации.
Там добавили, что объехать закрытый участок можно будет через ул. Газовиков или Заречный проезд. В мэрии призвали водителей обращать внимание на знаки дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.
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В Тюмени из-за ремонта теплосетей с 4 июля по 23 сентября 2024 года часть улицы Газовиков будет закрыта для проезда автомобилей. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города». «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 04.07.2024 по 23.09.2024 будет прекращено движение транспортных средств по проезду от здания по ул. Газовиков,11 (спортивно-оздоровительный комплекс „Здоровье“). До строения по ул. Газовиков, 19/2», — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что объехать закрытый участок можно будет через ул. Газовиков или Заречный проезд. В мэрии призвали водителей обращать внимание на знаки дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.