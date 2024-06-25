25 июня 2024

В Тюмени до конца сентября закроют часть улицы Газовиков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени из-за ремонта теплосетей перекроют часть улицы Газовиков Фото:

В Тюмени из-за ремонта теплосетей с 4 июля по 23 сентября 2024 года часть улицы Газовиков будет закрыта для проезда автомобилей. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города».

«В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 04.07.2024 по 23.09.2024 будет прекращено движение транспортных средств по проезду от здания по ул. Газовиков,11 (спортивно-оздоровительный комплекс „Здоровье“). До строения по ул. Газовиков, 19/2», — указано в сообщении городской администрации.

Там добавили, что объехать закрытый участок можно будет через ул. Газовиков или Заречный проезд. В мэрии призвали водителей обращать внимание на знаки дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.

Ремонтные работы продлятся до 23 сентября 2024 г.
Ремонтные работы продлятся до 23 сентября 2024 г.

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В Тюмени из-за ремонта теплосетей с 4 июля по 23 сентября 2024 года часть улицы Газовиков будет закрыта для проезда автомобилей. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города». «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 04.07.2024 по 23.09.2024 будет прекращено движение транспортных средств по проезду от здания по ул. Газовиков,11 (спортивно-оздоровительный комплекс „Здоровье“). До строения по ул. Газовиков, 19/2», — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что объехать закрытый участок можно будет через ул. Газовиков или Заречный проезд. В мэрии призвали водителей обращать внимание на знаки дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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