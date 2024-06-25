В Тюмени до конца сентября закроют часть улицы Газовиков. Фото

26 июня 2024 в 15:22 Размер текста - 17 +

В Тюмени из-за ремонта теплосетей перекроют часть улицы Газовиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из-за ремонта теплосетей с 4 июля по 23 сентября 2024 года часть улицы Газовиков будет закрыта для проезда автомобилей. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города». «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 04.07.2024 по 23.09.2024 будет прекращено движение транспортных средств по проезду от здания по ул. Газовиков,11 (спортивно-оздоровительный комплекс „Здоровье“). До строения по ул. Газовиков, 19/2», — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что объехать закрытый участок можно будет через ул. Газовиков или Заречный проезд. В мэрии призвали водителей обращать внимание на знаки дорожного движения и заранее планировать свой маршрут. Ремонтные работы продлятся до 23 сентября 2024 г. Telegram-канал «Тюмень. Администрация города» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени из-за ремонта теплосетей с 4 июля по 23 сентября 2024 года часть улицы Газовиков будет закрыта для проезда автомобилей. Об этом сообщает официальный telegram-канал мэрии «Тюмень. Администрация города». «В связи с выполнением работ по капитальному ремонту тепловой сети в период с 04.07.2024 по 23.09.2024 будет прекращено движение транспортных средств по проезду от здания по ул. Газовиков,11 (спортивно-оздоровительный комплекс „Здоровье“). До строения по ул. Газовиков, 19/2», — указано в сообщении городской администрации. Там добавили, что объехать закрытый участок можно будет через ул. Газовиков или Заречный проезд. В мэрии призвали водителей обращать внимание на знаки дорожного движения и заранее планировать свой маршрут.