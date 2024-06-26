Хедлайнеры «Ночи музыки»: где искать Хаски, Cream Soda и Dead Blonde

«Ночь музыки» опубликовала всех хедлайнеров фестиваля в Екатеринбурге

Последний раз Хаски выступал на «Ночи музыки» в 2019 году Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Ural Music Night

В ночь с 28 на 29 июня в Екатеринбурге пройдет самый крупный фестиваль Урала — «Ночь музыки». В этом году список хедлайнеров оказался внушительным, что может несколько дезориентировать посетителей. URA.RU собрало в подборке и карточке всю информацию о звездах и сценах, где они выступят.

«Рокот стадиона» («Екатеринбург Арена», сектор В)

Любители рока и металла смогут оторваться в секторе В, где выступят начинающие исполнители и известные музыканты. Хедлайнеры площадки — группы «Мытищи в огне» (выступят в 19:10), Wildways (20:40), «Экспедиция Восход» (21:40) и лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец (22:00).

«ГикКон Stage» («Екатеринбург Арена», секторе D)

В секторе D гости услышат нежные гитарные композиции о любви. В 19:30 выступит NECHAEV, который прославился каверами на популярные песни, в 20:00 — группа «Драгни» (авторы хитов «Минус на минус» и «Пластинка»), в 22:10 Mary Gu споет любимые песни поклонников — «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и другие.

Мотив Stage (Капсула времени)

После стадиона можно заглянуть на площадку, где будут петь лучшие поп-исполнители России. На 22:20 намечено выступление группы «ТОП», где фронтменом выступает директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург. Об отсутствии вечеринок в 23:00 споет Cream Soda, в 23:50 сцену займут Максим Свобода и Кристина Кошелева.

«Дисколенд» (Уральский центр развития дизайна)

Хиты, проверенные годами, прозвучат тут же — в Историческом сквере. Песни «Клен», «Люди встречаются», «Где же ты была?» и многие другие в 19:10 исполнит Александр Дроздов (экс-участник ВИА «Синяя Птица»). А уже в 22:10 «Седая ночь» и «Розовый вечер» прозвучат от Сергея Серкова (экс-солиста группы «Ласковый май»).

Фудкорт Estory

Здесь сосредоточится европейский поп и домашний рок. В 20:30 на сцену выйдет группа «Сироткин», в 00:45 — Антоха МС.

«Бард» (Технопарк УрГПУ)

Уютная атмосфера домашних посиделок разместится на Карла Либкнехта,9. На сцене будут ждать живая инструментальная бардовская музыка. Хедлайнеры площадки — Константин Завалин (споет в 21:30) и Олег Митяев (в 22:10).

Октябрьская площадь

Рок, поп и классическая музыка сосредоточатся рядом с Театром драмы. «Запрещенные барабанщики» выступят в 19:20, «Свинцовый туман» — в 20:10. Ансамбль имени Александрова с хором, оркестром и балетом выступит в 21:00. В 02:00 сыграет группа Therr Maitz, финальная акция «Светает» с Антоном Беляевым и камерным оркестром В-A-C-H пройдет в 02:55.

HIP-HOP Stage (летняя сцена TeleClub)

Одной из самых ярких и громких площадок станет популярный клуб города. Здесь выступят начинающие рэперы и мастодонты хип-хоп сцены. Хедлайнер Хаски зачитает треки в 22: 25.

«Рейв» (TeleClub)

Самый крупный и мультиформатный музыкальный фестиваль с рейв-сценой разместится внутри TeleClub. Популярные артисты из Санкт-Петербурга GSPD и Dead Blonde выйдут в 00:15.

URA.RU подготовило удобную карточку, чтобы было легче ориентироваться на фестивале Фото: Дарья Блиновских © URA.RU