В Екатеринбурге назначили новую дату суда над американским журналистом Гершковичем

Суд нам журналистом WSJ Гершковичем в Екатеринбурге продолжится 13 августа

26 июня 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Свердловский областной суд продолжит рассмотрение уголовного дела американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, 13 августа. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Следующее заседание по делу Эвана Гершковича назначено на 13 августа», — сказала пресс-секретарь суда. Слушание пройдет в закрытом режиме. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.