В Екатеринбурге назначили новую дату суда над американским журналистом Гершковичем

Суд нам журналистом WSJ Гершковичем в Екатеринбурге продолжится 13 августа
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Эван Гершкович в Свердловском областном суде. Екатеринбург, гершкович эван
Заседание пройдет 13 августа Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге за шпионаж задержан журналист The Wall Street Journal

Свердловский областной суд продолжит рассмотрение уголовного дела американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, 13 августа. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.

«Следующее заседание по делу Эвана Гершковича назначено на 13 августа», — сказала пресс-секретарь суда. Слушание пройдет в закрытом режиме.

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Кто такой американец Гершкович, и за что его судят в Екатеринбурге

Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд продолжит рассмотрение уголовного дела американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, 13 августа. Об этом URA.RU рассказали в инстанции. «Следующее заседание по делу Эвана Гершковича назначено на 13 августа», — сказала пресс-секретарь суда. Слушание пройдет в закрытом режиме. Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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