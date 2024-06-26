В Екатеринбурге назначили новую дату суда над американским журналистом Гершковичем

Свердловский областной суд продолжит рассмотрение уголовного дела американского журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, 13 августа. Об этом URA.RU рассказали в инстанции.
«Следующее заседание по делу Эвана Гершковича назначено на 13 августа», — сказала пресс-секретарь суда. Слушание пройдет в закрытом режиме.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ в прошлом году. Его обвиняют в шпионаже: по версии следствия, американец «по заданию ЦРУ собирал в Свердловской области секретную информацию» о работе оборонного «Уралвагонзавода». Сам журналист вину не признает. Подробнее о пребывании иностранца в России — в отдельном сюжете URA.RU.
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