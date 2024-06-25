Первые кандидаты зарегистрировались на выборы в гордуму столицы ЯНАО

Избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) зарегистрировала первых участников выборов в городскую думу. Об этом сообщили на официальной странице территориальной избирательной комиссии (ТИК) Салехарда «ВКонтакте».
«В Избиркоме Салехарда прошло очередное заседание. Заверили список кандидатов в депутаты, выдвинутых партией ЛДПР», — сказано в публикации. ТИК Салехарда будет принимать партийные списки до девятого июля.
Участие в заседании принял координатор салехардского отделения ЛДПР Сергей Созонов и помощник главы фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Сергей Вануйто — они оба являются кандидатами от партии на выборах в гордуму окружной столицы. Выборы в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги будут проходить в сентябре 2024 года.
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Избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) зарегистрировала первых участников выборов в городскую думу. Об этом сообщили на официальной странице территориальной избирательной комиссии (ТИК) Салехарда «ВКонтакте». «В Избиркоме Салехарда прошло очередное заседание. Заверили список кандидатов в депутаты, выдвинутых партией ЛДПР», — сказано в публикации. ТИК Салехарда будет принимать партийные списки до девятого июля. Участие в заседании принял координатор салехардского отделения ЛДПР Сергей Созонов и помощник главы фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Сергей Вануйто — они оба являются кандидатами от партии на выборах в гордуму окружной столицы. Выборы в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги будут проходить в сентябре 2024 года.