25 июня 2024

Первые кандидаты зарегистрировались на выборы в гордуму столицы ЯНАО

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Заседание городской думы. Курган, депутат, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию
ЛДПР первой из политических партий зарегистрировала участников выборов в Салехарде Фото:

Избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) зарегистрировала первых участников выборов в городскую думу. Об этом сообщили на официальной странице территориальной избирательной комиссии (ТИК) Салехарда «ВКонтакте».

«В Избиркоме Салехарда прошло очередное заседание. Заверили список кандидатов в депутаты, выдвинутых партией ЛДПР», — сказано в публикации. ТИК Салехарда будет принимать партийные списки до девятого июля.

Участие в заседании принял координатор салехардского отделения ЛДПР Сергей Созонов и помощник главы фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Сергей Вануйто — они оба являются кандидатами от партии на выборах в гордуму окружной столицы. Выборы в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги будут проходить в сентябре 2024 года.

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Избирательная комиссия Салехарда (ЯНАО) зарегистрировала первых участников выборов в городскую думу. Об этом сообщили на официальной странице территориальной избирательной комиссии (ТИК) Салехарда «ВКонтакте». «В Избиркоме Салехарда прошло очередное заседание. Заверили список кандидатов в депутаты, выдвинутых партией ЛДПР», — сказано в публикации. ТИК Салехарда будет принимать партийные списки до девятого июля. Участие в заседании принял координатор салехардского отделения ЛДПР Сергей Созонов и помощник главы фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Сергей Вануйто — они оба являются кандидатами от партии на выборах в гордуму окружной столицы. Выборы в городские думы Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги будут проходить в сентябре 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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