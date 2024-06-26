Отца предполагаемых боевиков в Дагестане арестовали за мат на улице

Экс-главу района Дагестана, чьи дети участвовали в теракте, арестовали за мат

26 июня 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Магомед Омаров был помещен под арест за мат на улице Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был арестован на 10 суток за нецензурную брань в общественном месте. Об этом стало известно из постановления Ленинского районного суда Махачкалы. «24.06.2024 в 22 часов 45 минут, находясь в общественном месте по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина, возле дома №3, Омаров М.А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью», — передает содержание постановления РИА Новости. Там добавили, что задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения. Он получил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Омаров в судебном заседании свою вину не признал. В Дагестане 23 июня боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате чего погибли 16 человек. Во время контртеррористической операции был убит сын Омарова. Источники сообщают что бывший глава Сергокалинского района мог оказывать финансовую помощь своим двум сыновьям, зная, что они поддерживают радикальные взгляды, сообщает RT. В связи с этим депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев предложил проверить всех чиновников региона на детекторе лжи, чтобы выявить их склонность к экстремизму, пишет «Национальная служба новостей». Магомед Омаров вечером 25 июня был арестован на 10 суток по статье о хулиганстве, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров был арестован на 10 суток за нецензурную брань в общественном месте. Об этом стало известно из постановления Ленинского районного суда Махачкалы. «24.06.2024 в 22 часов 45 минут, находясь в общественном месте по адресу: г. Махачкала, ул. Пушкина, возле дома №3, Омаров М.А., выйдя из автотранспортного средства у проезжей части дороги, выражался нецензурной бранью», — передает содержание постановления РИА Новости. Там добавили, что задержанный признан виновным в совершении административного правонарушения. Он получил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток. Омаров в судебном заседании свою вину не признал. В Дагестане 23 июня боевики устроили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате чего погибли 16 человек. Во время контртеррористической операции был убит сын Омарова. Источники сообщают что бывший глава Сергокалинского района мог оказывать финансовую помощь своим двум сыновьям, зная, что они поддерживают радикальные взгляды, сообщает RT. В связи с этим депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев предложил проверить всех чиновников региона на детекторе лжи, чтобы выявить их склонность к экстремизму, пишет «Национальная служба новостей». Магомед Омаров вечером 25 июня был арестован на 10 суток по статье о хулиганстве, передает 360.ru.