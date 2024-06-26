Глюк’oZa выпустила книгу с собственной формулой красоты

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Концерт Глюк’oZы в парке Маяковском. Екатеринбург, ионова наталья, глюкоза
В книге Наталья Ионова (Глюк’oZa) раскроет свои взгляды на жизнь Фото:

Артистка Наталья Ионова (выступает под псевдонимом Глюк’oZa) выпустила собственную книгу. В ней она рассказала о составляющих успеха, о секретах здоровья, ухода и питания. Об этом сообщается на сайте официального магазина издательской группы ЭКСМО-АСТ, которое выпускает книгу.

«Что, если я скажу, что внешность — лишь одна из составляющих успеха? Эмоции, здоровое тело, атмосфера в семье, умение отстаивать свои границы и физическая активность влияют на нас ничуть не меньше, а иногда даже могут оказаться решающим фактором», — гласит аннотация к книге.

На двухстах страницах Глюк’oZa разместила рассказ о взаимосвязи настроения и питания, ритме жизни, гармонии в отношениях, важности спорта, любви к себе. В этой книге артистка подробно раскрывает историю своих изменений, желая познакомиться с фанатами «поближе».

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Артистка Наталья Ионова (выступает под псевдонимом Глюк’oZa) выпустила собственную книгу. В ней она рассказала о составляющих успеха, о секретах здоровья, ухода и питания. Об этом сообщается на сайте официального магазина издательской группы ЭКСМО-АСТ, которое выпускает книгу. «Что, если я скажу, что внешность — лишь одна из составляющих успеха? Эмоции, здоровое тело, атмосфера в семье, умение отстаивать свои границы и физическая активность влияют на нас ничуть не меньше, а иногда даже могут оказаться решающим фактором», — гласит аннотация к книге. На двухстах страницах Глюк’oZa разместила рассказ о взаимосвязи настроения и питания, ритме жизни, гармонии в отношениях, важности спорта, любви к себе. В этой книге артистка подробно раскрывает историю своих изменений, желая познакомиться с фанатами «поближе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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