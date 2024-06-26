Глюк’oZa выпустила книгу с собственной формулой красоты

26 июня 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

В книге Наталья Ионова (Глюк’oZa) раскроет свои взгляды на жизнь Фото: Илья Московец © URA.RU Артистка Наталья Ионова (выступает под псевдонимом Глюк’oZa) выпустила собственную книгу. В ней она рассказала о составляющих успеха, о секретах здоровья, ухода и питания. Об этом сообщается на сайте официального магазина издательской группы ЭКСМО-АСТ, которое выпускает книгу. «Что, если я скажу, что внешность — лишь одна из составляющих успеха? Эмоции, здоровое тело, атмосфера в семье, умение отстаивать свои границы и физическая активность влияют на нас ничуть не меньше, а иногда даже могут оказаться решающим фактором», — гласит аннотация к книге. На двухстах страницах Глюк’oZa разместила рассказ о взаимосвязи настроения и питания, ритме жизни, гармонии в отношениях, важности спорта, любви к себе. В этой книге артистка подробно раскрывает историю своих изменений, желая познакомиться с фанатами «поближе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артистка Наталья Ионова (выступает под псевдонимом Глюк’oZa) выпустила собственную книгу. В ней она рассказала о составляющих успеха, о секретах здоровья, ухода и питания. Об этом сообщается на сайте официального магазина издательской группы ЭКСМО-АСТ, которое выпускает книгу. «Что, если я скажу, что внешность — лишь одна из составляющих успеха? Эмоции, здоровое тело, атмосфера в семье, умение отстаивать свои границы и физическая активность влияют на нас ничуть не меньше, а иногда даже могут оказаться решающим фактором», — гласит аннотация к книге. На двухстах страницах Глюк’oZa разместила рассказ о взаимосвязи настроения и питания, ритме жизни, гармонии в отношениях, важности спорта, любви к себе. В этой книге артистка подробно раскрывает историю своих изменений, желая познакомиться с фанатами «поближе».