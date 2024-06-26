Курганский казак погиб при атаке дронов в зоне СВО во время наступления

Старший сержант из Кургана Кожев погиб в зоне СВО

27 июня 2024 в 08:57 Размер текста - 17 +

Старший сержант Анатолий Кожев погиб при выполнении задач в ходе СВО 24 апреля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кургане прошло прощание с погибшим военнослужащим. Старший сержант Анатолий Кожев погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, сообщили URA.RU знакомые бойца. Информацию о погибшем также подтверждают в областном военкомате. «Старший сержант мотострелкового батальона Анатолий Кожев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации», — сообщили в военкомате. По их данным, Кожев погиб 24 апреля 2024 года. Знакомые и родственники погибшего также поделились с корреспондентом URA.RU биографией и подробностями произошедшей трагедии. «Мой брат, атаман хутора Курганский, Анатолий Кожев, прошел кампании на Кавказе. Он был сильным воином. Повел в наступление группу под Лисичанском и погиб от атаки дронов», — отмечают знакомые. По их словам, у бойца осталось пятеро детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане прошло прощание с погибшим военнослужащим. Старший сержант Анатолий Кожев погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, сообщили URA.RU знакомые бойца. Информацию о погибшем также подтверждают в областном военкомате. «Старший сержант мотострелкового батальона Анатолий Кожев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации», — сообщили в военкомате. По их данным, Кожев погиб 24 апреля 2024 года. Знакомые и родственники погибшего также поделились с корреспондентом URA.RU биографией и подробностями произошедшей трагедии. «Мой брат, атаман хутора Курганский, Анатолий Кожев, прошел кампании на Кавказе. Он был сильным воином. Повел в наступление группу под Лисичанском и погиб от атаки дронов», — отмечают знакомые. По их словам, у бойца осталось пятеро детей.