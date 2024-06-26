26 июня 2024

Курганский казак погиб при атаке дронов в зоне СВО во время наступления

Старший сержант из Кургана Кожев погиб в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Старший сержант Анатолий Кожев погиб при выполнении задач в ходе СВО 24 апреля Фото:

В Кургане прошло прощание с погибшим военнослужащим. Старший сержант Анатолий Кожев погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, сообщили URA.RU знакомые бойца. Информацию о погибшем также подтверждают в областном военкомате.

«Старший сержант мотострелкового батальона Анатолий Кожев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации», — сообщили в военкомате. По их данным, Кожев погиб 24 апреля 2024 года.

Знакомые и родственники погибшего также поделились с корреспондентом URA.RU биографией и подробностями произошедшей трагедии. «Мой брат, атаман хутора Курганский, Анатолий Кожев, прошел кампании на Кавказе. Он был сильным воином. Повел в наступление группу под Лисичанском и погиб от атаки дронов», — отмечают знакомые. По их словам, у бойца осталось пятеро детей.

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В Кургане прошло прощание с погибшим военнослужащим. Старший сержант Анатолий Кожев погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции, сообщили URA.RU знакомые бойца. Информацию о погибшем также подтверждают в областном военкомате. «Старший сержант мотострелкового батальона Анатолий Кожев погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации», — сообщили в военкомате. По их данным, Кожев погиб 24 апреля 2024 года. Знакомые и родственники погибшего также поделились с корреспондентом URA.RU биографией и подробностями произошедшей трагедии. «Мой брат, атаман хутора Курганский, Анатолий Кожев, прошел кампании на Кавказе. Он был сильным воином. Повел в наступление группу под Лисичанском и погиб от атаки дронов», — отмечают знакомые. По их словам, у бойца осталось пятеро детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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