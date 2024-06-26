26 июня 2024

Свердловский РПН в магазине выявил сотни килограмм прокисшей молочки

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Открытие супермаркета «Перекресток». Екатеринбург, продуктовый магазин, молоко, молочная продукция
Испорченную продукцию изъяли Фото:

Специалисты Роспотребнадзора в магазине Ирбита (Свердловская область) выявили 291 килограмм прокисшей молочной продукции с нарушением требований к маркировке. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Ирбитским отделом управления Роспотребнадзора был проведен внеплановый выборочный контроль в магазине „Доброцен“. Там к реализации допускалась молочная продукция с нарушением требований к маркировке средствами идентификации (287 единиц товара весом 117 килограмм), а также с истекшим сроком годности, несоответствующая требованиям технических регламентов, с признаками фальсификации — в объеме 174 килограмм», — следует из сообщения.

Вся продукция была изъята из оборота, а владельца точки оштрафовали на 350 тысяч рублей. Вынесены предписания, директору магазина объявили предупреждение.

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Специалисты Роспотребнадзора в магазине Ирбита (Свердловская область) выявили 291 килограмм прокисшей молочной продукции с нарушением требований к маркировке. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Ирбитским отделом управления Роспотребнадзора был проведен внеплановый выборочный контроль в магазине „Доброцен“. Там к реализации допускалась молочная продукция с нарушением требований к маркировке средствами идентификации (287 единиц товара весом 117 килограмм), а также с истекшим сроком годности, несоответствующая требованиям технических регламентов, с признаками фальсификации — в объеме 174 килограмм», — следует из сообщения. Вся продукция была изъята из оборота, а владельца точки оштрафовали на 350 тысяч рублей. Вынесены предписания, директору магазина объявили предупреждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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