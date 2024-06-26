Свердловский РПН в магазине выявил сотни килограмм прокисшей молочки

Специалисты Роспотребнадзора в магазине Ирбита (Свердловская область) выявили 291 килограмм прокисшей молочной продукции с нарушением требований к маркировке. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«Ирбитским отделом управления Роспотребнадзора был проведен внеплановый выборочный контроль в магазине „Доброцен“. Там к реализации допускалась молочная продукция с нарушением требований к маркировке средствами идентификации (287 единиц товара весом 117 килограмм), а также с истекшим сроком годности, несоответствующая требованиям технических регламентов, с признаками фальсификации — в объеме 174 килограмм», — следует из сообщения.
Вся продукция была изъята из оборота, а владельца точки оштрафовали на 350 тысяч рублей. Вынесены предписания, директору магазина объявили предупреждение.
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