Свердловский РПН в магазине выявил сотни килограмм прокисшей молочки

27 июня 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Испорченную продукцию изъяли Фото: Анна Майорова © URA.RU Специалисты Роспотребнадзора в магазине Ирбита (Свердловская область) выявили 291 килограмм прокисшей молочной продукции с нарушением требований к маркировке. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Ирбитским отделом управления Роспотребнадзора был проведен внеплановый выборочный контроль в магазине „Доброцен“. Там к реализации допускалась молочная продукция с нарушением требований к маркировке средствами идентификации (287 единиц товара весом 117 килограмм), а также с истекшим сроком годности, несоответствующая требованиям технических регламентов, с признаками фальсификации — в объеме 174 килограмм», — следует из сообщения. Вся продукция была изъята из оборота, а владельца точки оштрафовали на 350 тысяч рублей. Вынесены предписания, директору магазина объявили предупреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты Роспотребнадзора в магазине Ирбита (Свердловская область) выявили 291 килограмм прокисшей молочной продукции с нарушением требований к маркировке. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Ирбитским отделом управления Роспотребнадзора был проведен внеплановый выборочный контроль в магазине „Доброцен“. Там к реализации допускалась молочная продукция с нарушением требований к маркировке средствами идентификации (287 единиц товара весом 117 килограмм), а также с истекшим сроком годности, несоответствующая требованиям технических регламентов, с признаками фальсификации — в объеме 174 килограмм», — следует из сообщения. Вся продукция была изъята из оборота, а владельца точки оштрафовали на 350 тысяч рублей. Вынесены предписания, директору магазина объявили предупреждение.