26 июня 2024

Из Челябинской области в Юго-Восточную Азию отправили более 70 вагонов продукции

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Груз прошел таможенный контроль и готов отправиться за границу Фото:

Из Челябинской области в страны юго-восточной Азии отправили более 70 вагонов с различными товарами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, поезд прошел контроль и готовится к отправке за рубеж.

«Из Челябинской области отправлен очередной контейнерный поезд с экспортной продукцией — всего более 70 вагонов. Из Владивостокского порта товар до азиатских получателей доставят по морю», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.

Далее маршрут следования продукции лежит через море. В Китае, Южной Корее, Японии и Вьетнаме ожидают крупы, фанеру, пиломатериалы, а также кварцевый концентрат и палочки для мороженого. Данная поставка стала 21 в текущем году.

«За первую половину 2024 года с Южного Урала на Восток отправлено 130 товарных партий. По всем грузам поданы экспортные декларации, оперативно пройден таможенный контроль, и продукция успешно выпущена для отправки получателям», — приводит слова первого заместителя начальника Челябинской таможни Андрея Гурского пресс-служба ведомства.

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Из Челябинской области в страны юго-восточной Азии отправили более 70 вагонов с различными товарами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, поезд прошел контроль и готовится к отправке за рубеж. «Из Челябинской области отправлен очередной контейнерный поезд с экспортной продукцией — всего более 70 вагонов. Из Владивостокского порта товар до азиатских получателей доставят по морю», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Далее маршрут следования продукции лежит через море. В Китае, Южной Корее, Японии и Вьетнаме ожидают крупы, фанеру, пиломатериалы, а также кварцевый концентрат и палочки для мороженого. Данная поставка стала 21 в текущем году. «За первую половину 2024 года с Южного Урала на Восток отправлено 130 товарных партий. По всем грузам поданы экспортные декларации, оперативно пройден таможенный контроль, и продукция успешно выпущена для отправки получателям», — приводит слова первого заместителя начальника Челябинской таможни Андрея Гурского пресс-служба ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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