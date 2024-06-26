Из Челябинской области в Юго-Восточную Азию отправили более 70 вагонов продукции

Из Челябинской области в страны юго-восточной Азии отправили более 70 вагонов с различными товарами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, поезд прошел контроль и готовится к отправке за рубеж.
«Из Челябинской области отправлен очередной контейнерный поезд с экспортной продукцией — всего более 70 вагонов. Из Владивостокского порта товар до азиатских получателей доставят по морю», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни.
Далее маршрут следования продукции лежит через море. В Китае, Южной Корее, Японии и Вьетнаме ожидают крупы, фанеру, пиломатериалы, а также кварцевый концентрат и палочки для мороженого. Данная поставка стала 21 в текущем году.
«За первую половину 2024 года с Южного Урала на Восток отправлено 130 товарных партий. По всем грузам поданы экспортные декларации, оперативно пройден таможенный контроль, и продукция успешно выпущена для отправки получателям», — приводит слова первого заместителя начальника Челябинской таможни Андрея Гурского пресс-служба ведомства.
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