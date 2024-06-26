Из Челябинской области в Юго-Восточную Азию отправили более 70 вагонов продукции

27 июня 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

Груз прошел таможенный контроль и готов отправиться за границу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Челябинской области в страны юго-восточной Азии отправили более 70 вагонов с различными товарами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, поезд прошел контроль и готовится к отправке за рубеж. «Из Челябинской области отправлен очередной контейнерный поезд с экспортной продукцией — всего более 70 вагонов. Из Владивостокского порта товар до азиатских получателей доставят по морю», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Далее маршрут следования продукции лежит через море. В Китае, Южной Корее, Японии и Вьетнаме ожидают крупы, фанеру, пиломатериалы, а также кварцевый концентрат и палочки для мороженого. Данная поставка стала 21 в текущем году. «За первую половину 2024 года с Южного Урала на Восток отправлено 130 товарных партий. По всем грузам поданы экспортные декларации, оперативно пройден таможенный контроль, и продукция успешно выпущена для отправки получателям», — приводит слова первого заместителя начальника Челябинской таможни Андрея Гурского пресс-служба ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Челябинской области в страны юго-восточной Азии отправили более 70 вагонов с различными товарами. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни, поезд прошел контроль и готовится к отправке за рубеж. «Из Челябинской области отправлен очередной контейнерный поезд с экспортной продукцией — всего более 70 вагонов. Из Владивостокского порта товар до азиатских получателей доставят по морю», — сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинской таможни. Далее маршрут следования продукции лежит через море. В Китае, Южной Корее, Японии и Вьетнаме ожидают крупы, фанеру, пиломатериалы, а также кварцевый концентрат и палочки для мороженого. Данная поставка стала 21 в текущем году. «За первую половину 2024 года с Южного Урала на Восток отправлено 130 товарных партий. По всем грузам поданы экспортные декларации, оперативно пройден таможенный контроль, и продукция успешно выпущена для отправки получателям», — приводит слова первого заместителя начальника Челябинской таможни Андрея Гурского пресс-служба ведомства.