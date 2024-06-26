В Челябинск приехала олимпийская гимнастка Светлана Хоркина

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина 27 июня проведет в Челябинске встречу с юными спортсменами. В планах гимнастки также обсудить перспективы развития вида спорта в регионе.
«Сегодня Челябинск посетит двукратная олимпийская чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Она проведет спортивную встречу с юными гимнастами и спортсменами с нарушениями интеллекта», — сообщает холдинг «Гранада Пресс». В планах Хоркиной также участие в круглом столе по развитию гимнастики в регионе.
Первое олимпийское «золото» Хоркина завоевала в 1996 году на брусьях. Тогда же она принесла «серебро» в командном зачете. В 1997 году спортсменка стала чемпионкой мира. За свою карьеру женщина девять раз заполучила статус чемпионки мира и тринадцать — чемпионкой Европы. После ухода из профессионального спорта Хоркина занялась политикой. Сейчас чемпионка является госсоветником РФ третьего класса.
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