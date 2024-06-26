26 июня 2024

В Челябинск приехала олимпийская гимнастка Светлана Хоркина

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Заседание Олимпийского Комитета России по принятию решения о допуске олимпийской сборной РФ на 23 Олимпийские игры в Пхенчхане. Москва, хоркина светлана
Хоркина проведет встречу с юными гимнастами и спортсменами с нарушениями интеллекта Фото:

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина 27 июня проведет в Челябинске встречу с юными спортсменами. В планах гимнастки также обсудить перспективы развития вида спорта в регионе.

«Сегодня Челябинск посетит двукратная олимпийская чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Она проведет спортивную встречу с юными гимнастами и спортсменами с нарушениями интеллекта», — сообщает холдинг «Гранада Пресс». В планах Хоркиной также участие в круглом столе по развитию гимнастики в регионе.

Первое олимпийское «золото» Хоркина завоевала в 1996 году на брусьях. Тогда же она принесла «серебро» в командном зачете. В 1997 году спортсменка стала чемпионкой мира. За свою карьеру женщина девять раз заполучила статус чемпионки мира и тринадцать — чемпионкой Европы. После ухода из профессионального спорта Хоркина занялась политикой. Сейчас чемпионка является госсоветником РФ третьего класса.

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина 27 июня проведет в Челябинске встречу с юными спортсменами. В планах гимнастки также обсудить перспективы развития вида спорта в регионе. «Сегодня Челябинск посетит двукратная олимпийская чемпионка мира по спортивной гимнастике Светлана Хоркина. Она проведет спортивную встречу с юными гимнастами и спортсменами с нарушениями интеллекта», — сообщает холдинг «Гранада Пресс». В планах Хоркиной также участие в круглом столе по развитию гимнастики в регионе. Первое олимпийское «золото» Хоркина завоевала в 1996 году на брусьях. Тогда же она принесла «серебро» в командном зачете. В 1997 году спортсменка стала чемпионкой мира. За свою карьеру женщина девять раз заполучила статус чемпионки мира и тринадцать — чемпионкой Европы. После ухода из профессионального спорта Хоркина занялась политикой. Сейчас чемпионка является госсоветником РФ третьего класса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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