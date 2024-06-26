Каждый член семьи погибших на СВО сотрудников МВД и Росгвардии получит 200 тысяч

Каждый член семьи сотрудников правоохранительных органов, погибших в зоне проведения СВО после 24 февраля 2022 года и проживавших в Челябинской области, получит выплату в размере 200 тысяч рублей. Такой законопроект приняли 27 июня депутаты заксобрания региона, сообщает корреспондент URA.RU.
«Областную выплату в 200 тысяч рублей сможет получить каждый член семьи сотрудника правоохранительных органов, погибшего при исполнении служебных обязанностей в зоне проведения спецоперации. К членам семей, имеющим право на единовременную выплату, относятся супруга, родители и дети погибшего в возрасте до 18 лет, а также дети погибшего в возрасте до 23 лет, которые обучаются в образовательных организациях по очной форме обучения», — доложила министр соцзащиты региона Ирина Буторина.
Выплата будет предоставляться при условии регистрации членов семей по месту жительства на территории Челябинской области на дату гибели сотрудников правоохранительных органов самих сотрудников и членов их семей. Закон касается членов семей сотрудников ФСБ, Росгвардии, МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета Российской Федерации. Выплаты будут назначаться органами соцзащиты городов и районов региона.
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