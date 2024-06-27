27 июня 2024

Какие дороги будут перекрыты в Тобольске на День города. Карта

В Тобольске в День города 29 июня перекроют центральные улицы
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Виды города. Тобольск, храм, церковь, тобольск, тобольский кремль, осень, софийский собор
На улице Доронина временно организуют двустороннее движение Фото:

В Тобольске (Тюменская область) 29 июня на три с половиной часа перекроют дороги из-за празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На улице Доронина временно организуют двустороннее движение.

«В связи с проведением празднования 437-летия города Тобольска 29 июня с 13:00 до 16:30 будет перекрыто движение транспорта по улице С. Ремезова (от Доронина до Свердловской). На Доронина (от С. Ремезова до Октябрьской) и Октябрьской (от Доронина до Никольского взвоза) будет организовано двустороннее движение», — рассказали в мэрии.

Основные мероприятия пройдут 29 июня, главной площадкой праздника станет Тобольский кремль. В программе — забег, концерт, шествие, мастер-классы. Полная афиша представлена на сайте администрации города.

Фото:

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В Тобольске (Тюменская область) 29 июня на три с половиной часа перекроют дороги из-за празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На улице Доронина временно организуют двустороннее движение. «В связи с проведением празднования 437-летия города Тобольска 29 июня с 13:00 до 16:30 будет перекрыто движение транспорта по улице С. Ремезова (от Доронина до Свердловской). На Доронина (от С. Ремезова до Октябрьской) и Октябрьской (от Доронина до Никольского взвоза) будет организовано двустороннее движение», — рассказали в мэрии. Основные мероприятия пройдут 29 июня, главной площадкой праздника станет Тобольский кремль. В программе — забег, концерт, шествие, мастер-классы. Полная афиша представлена на сайте администрации города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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