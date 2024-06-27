Какие дороги будут перекрыты в Тобольске на День города. Карта

В Тобольске в День города 29 июня перекроют центральные улицы

28 июня 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

На улице Доронина временно организуют двустороннее движение Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) 29 июня на три с половиной часа перекроют дороги из-за празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На улице Доронина временно организуют двустороннее движение. «В связи с проведением празднования 437-летия города Тобольска 29 июня с 13:00 до 16:30 будет перекрыто движение транспорта по улице С. Ремезова (от Доронина до Свердловской). На Доронина (от С. Ремезова до Октябрьской) и Октябрьской (от Доронина до Никольского взвоза) будет организовано двустороннее движение», — рассказали в мэрии. Основные мероприятия пройдут 29 июня, главной площадкой праздника станет Тобольский кремль. В программе — забег, концерт, шествие, мастер-классы. Полная афиша представлена на сайте администрации города. администрация Тобольске Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) 29 июня на три с половиной часа перекроют дороги из-за празднования Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На улице Доронина временно организуют двустороннее движение. «В связи с проведением празднования 437-летия города Тобольска 29 июня с 13:00 до 16:30 будет перекрыто движение транспорта по улице С. Ремезова (от Доронина до Свердловской). На Доронина (от С. Ремезова до Октябрьской) и Октябрьской (от Доронина до Никольского взвоза) будет организовано двустороннее движение», — рассказали в мэрии. Основные мероприятия пройдут 29 июня, главной площадкой праздника станет Тобольский кремль. В программе — забег, концерт, шествие, мастер-классы. Полная афиша представлена на сайте администрации города.