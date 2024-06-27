В большом уголовном деле арестованной экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии появились сразу несколько новых фамилий. Как стало известно URA.RU, у налоговой возникли вопросы к неким Эдуарду Кузнецову, Алине Савиной, Ольге Котельниковой, Станиславу Дубровскому и Альбине Черновой.
Человек с ФИО Кузнецова, согласно данным сервиса СБИС, владеет юридической компанией «Мебиус». Савина фигурировала в информационной повестке как представитель налоговой инспекции Кировского района Екатеринбурга по делу о банкротстве артели старателей «Золотая долина». По запросу о Котельниковой высвечивается информация о владелице группы компаний «Райз», оказывающей услуги в сфере права и бухгалтерского учета. Примечательно, что в связанных с «Райзом» лицах указан арестованный предполагаемый сообщник Чернецкой — Василий Петров, владелец строительной компании «Шудья».
Станислава Дубровская зарегистрирована как индивидуальная предпринимательница в сфере компьютерных технологий. Еще раньше у нее было несколько компаний, связанных с продажей бытовой техники, но все они упразднены.
Женщина с ФИО Черновой до ноября 2022 года была руководителем ныне ликвидированной компании «ЖД-Экспорт». Предприятие было зарегистрировано в Екатеринбурге на улице Февральской революции, при этом сама Чернова, согласно открытым источникам, проживала в Пермском крае.
В пресс-службу ФНС направлен запрос на комментарий по теме. Ответ на него будет опубликован, как только поступит.
Чернецкую и Петрова задержали в марте после обысков в БЦ Clever Park. Вместе с ними был задержан и арестован директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев. Следствие считает, что они предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Известно, что следствием масштабного разбирательства стало задержание начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД полковник Андрея Дьякова (показания на него дал Шахмаев), а также заочный арест предпринимателя Максима Пузанкова. Все подробности по делу — в сюжете URA.RU.
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