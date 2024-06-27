В Челябинской области запретили ночную торговлю алкоголем в наливайках и барах

В челябинских кафе и барах ограничили ночную продажу пива и медовухи

27 июня 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

После 22 часов пиво в барах наливать запретили Фото: Илья Московец © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области 27 июня приняли закон, запрещающий барам, кафе и другим точкам общепита (так называемым наливайкам) продавать пиво и другие спиртные напитки в ночное время. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Реализация пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи разрешается только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрещается розничная продажа алкоголя в барах, кафе и буфетах, расположенных в многоквартирных домах, в рабочие дни с 22:00 до 10:00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 10:00 часов», — сообщил один из авторов законопроекта, спикер ЗСО Олег Гербер. Сделано это в том числе для ограничения уличной преступности и сохранения общественного порядка на основании обращений граждан. Авторами законопроекта выступили депутаты Олег Гербер, Дмитрий Клеутин и Евгений Илле. Ограничение вступит в силу с 1 сентября. Запрет на торговлю в ночное время не касается ресторанов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты заксобрания Челябинской области 27 июня приняли закон, запрещающий барам, кафе и другим точкам общепита (так называемым наливайкам) продавать пиво и другие спиртные напитки в ночное время. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Реализация пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи разрешается только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрещается розничная продажа алкоголя в барах, кафе и буфетах, расположенных в многоквартирных домах, в рабочие дни с 22:00 до 10:00 часов, в выходные и нерабочие праздничные дни — с 23:00 до 10:00 часов», — сообщил один из авторов законопроекта, спикер ЗСО Олег Гербер. Сделано это в том числе для ограничения уличной преступности и сохранения общественного порядка на основании обращений граждан. Авторами законопроекта выступили депутаты Олег Гербер, Дмитрий Клеутин и Евгений Илле. Ограничение вступит в силу с 1 сентября. Запрет на торговлю в ночное время не касается ресторанов.