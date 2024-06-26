В Екатеринбурге во дворе на проспекте Ленина, 5 коммунальные службы закрасили работу известного андеграундного художника Старика Букашкина. Сообщения об этом появились в соцсетях. Команда паблик-арт программы «ЧО» рассказала URA.RU, что намерена восстановить наследие творца.
«Мы в „ЧО“ считаем важным и обязательным не только создавать новое, но и сохранять и восстанавливать наследие. И, конечно, в рамках работы с наследием Старика Букашкина в этом году мы восстановим и закрашенные коммунальщиками росписи», — заявил руководитель паблик-арт программы Никита Харисов.
Команда займется стрит-артом в рамках программы, которую «ЧО» проводит совместно с издательством TATLIN и Музеем Б. У. Кашкина. «В сезоне „Перспектива слов“ мы впервые планируем направить усилия на сохранение и восстановление исторического паблик-арта», — пояснили в пресс-службе «ЧО».
Старик Букашкин (настоящее имя — Евгений Малахин) — художник, поэт, панк-скоморох, который устраивал на улицах Екатеринбурга перфомансы, рисовал граффити и издавал книги. Занимался творчеством с 1980-х по 2005 год.
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