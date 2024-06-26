В Нижнем Тагиле женщина осталась без ноги после похода в поликлинику

В Нижнем Тагиле в ноябре 2022-го 79-летняя пенсионерка упала, поскользнувшись на гололеде возле входа в поликлинику, из-за чего ей впоследствии ампутировали ногу. Теперь она привязана к коляске, а ее обычная жизнь резко изменилась. Прокуратура отсудила у больницы 800 тысяч рублей в счет пострадавшей из-за некачественной уборки наледи, рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
«Пенсионерка упала вблизи входной группы ГАУЗ Свердловской области «Городская поликлиника № 4 в связи с некачественной уборкой территории учреждения. На асфальтированном участке зафиксирована наледь, территория не была обработана противогололедными материалами. Женщине ампутировали левую ногу выше бедра, впоследствии установлена первая группа инвалидности», — следует из сообщения.
Прокуратура направила иск в нижнетагильский суд с требованием взыскать с поликлиники моральную компенсацию. Инстанция удовлетворила требования ведомства. «С учреждения взыскана в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре.
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