В Верхней Салде появился памятник легендарному директору ВСМПО-АВИСМА

В Верхней Салде поставили памятник легендарному генеральному директору ВСМПО-АВИСМА Владиславу Тетюхину. Монумент появился в одноименном парке, который сейчас обновляется. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ВСМПО-АВИСМА, 28 июня, ко Дню завода, к скульптуре торжественно возложат цветы. Приедут члены семьи Тетюхина, руководство Свердловской области и сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра.
«Мне посчастливилось много лет тесно работать с Владиславом Валентиновичем, я знаю, в каком бешеном темпе он жил, какие амбициозные и, казалось, нереализуемые цели ставил перед собой и коллективом. Но в итоге он добивался всего, что задумал. Наша задача — держать эту высокую планку и достигать новых высот», — прокомментировал генеральный директор ВСМПО-АВИСМА» Дмитрий Трифонов.
Памятник был отлит из бронзы в мастерской Ивана Дубровина. Его высота — 3,6 м, вес — 960 кг. Автором скульптуры является член Союза художников России Игорь Линевич-Яворский. Именно его эскиз победил в народном голосовании, которое запустила ВСМПО-АВИСМА в 2021 году. Тогда свои эскизы представили более 40 художников.
В том же 2021 году началось и строительство парка имени В.В. Тетюхина — работы проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды». Обновленный парк планируется открыть в 2026 году.
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