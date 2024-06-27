В Челябинской области перед судом предстанет организатор секты «Свидетели Иеговы»*

В Челябинской области завели дело на организатора секты «Свидетели Иеговы»*
© Служба новостей «URA.RU»
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Обвиняемый совершал неправомерные действия в период с 2017 по 2022 годы
Обвиняемый совершал неправомерные действия в период с 2017 по 2022 годы Фото:

В Челябинской области заведено уголовное дело на 48-летнего челябинца, обвиняемого в организации секты «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Обвиняемый за вовлечение людей в секту предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СК по региону.

«Обвиняемый в период с 2017 по 2022 годы совершал действия, направленные на организацию продолжения противоправной деятельности запрещенной судом религиозной организации. Активную проповедническую деятельность он осуществлял в ходе проведения встреч и собраний, побуждал иных лиц к участию в деятельности организации, распространял литературу и информационные материалы экстремистского содержания», — сообщили в ведомстве.

В результате преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону. Удалось доказать вину местного жителя, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения было направлено в суд.

Согласно статье части 1 ст. 282.2 УК РФ обвиняемому предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. Также могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет. 

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В Челябинской области заведено уголовное дело на 48-летнего челябинца, обвиняемого в организации секты «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Обвиняемый за вовлечение людей в секту предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СК по региону. «Обвиняемый в период с 2017 по 2022 годы совершал действия, направленные на организацию продолжения противоправной деятельности запрещенной судом религиозной организации. Активную проповедническую деятельность он осуществлял в ходе проведения встреч и собраний, побуждал иных лиц к участию в деятельности организации, распространял литературу и информационные материалы экстремистского содержания», — сообщили в ведомстве. В результате преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону. Удалось доказать вину местного жителя, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения было направлено в суд. Согласно статье части 1 ст. 282.2 УК РФ обвиняемому предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. Также могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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