В Челябинской области перед судом предстанет организатор секты «Свидетели Иеговы»*

В Челябинской области заведено уголовное дело на 48-летнего челябинца, обвиняемого в организации секты «Свидетели Иеговы» (признана в России экстремистской, запрещена и ликвидирована решением Верховного суда РФ). Обвиняемый за вовлечение людей в секту предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе СК по региону.
«Обвиняемый в период с 2017 по 2022 годы совершал действия, направленные на организацию продолжения противоправной деятельности запрещенной судом религиозной организации. Активную проповедническую деятельность он осуществлял в ходе проведения встреч и собраний, побуждал иных лиц к участию в деятельности организации, распространял литературу и информационные материалы экстремистского содержания», — сообщили в ведомстве.
В результате преступные действия были выявлены и пресечены сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по региону. Удалось доказать вину местного жителя, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения было направлено в суд.
Согласно статье части 1 ст. 282.2 УК РФ обвиняемому предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей. Также могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.
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