Муж Алсу решил помириться с супругой и избежать развода

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Алсу подала на развод с мужем в мае этого года после 18 лет совместной жизни
Алсу подала на развод с мужем в мае этого года после 18 лет совместной жизни Фото:

Заседание по делу о разводе певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова прошло 27 июня в одном из судов. Предполагалось, что брак будет официально расторгнут, однако представители бизнесмена подали новое ходатайство.

«Суд отложен на два месяца для примирения сторон <...> Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью" — сообщил защитник Абрамова в беседе с журналом Starhit. Кроме того, с аналогичным предложением выступил и адвокат артистки.

Суд удовлетворил прошение, назначив следующее заседание на 27 августа. Оно пройдет в закрытом для СМИ формате. 

В конце мая стало известно, что певица Алсу инициировала процесс развода со своим супругом Яном Абрамовым после 18 лет в браке. Пара воспитывает трое детей. Заметно было уже не раз упоминание об их возможном разводе раньше — так например еще год назад артистка заявляла через социальные сети о «стрессовых переменах» своей жизни, передает Life.ru

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Заседание по делу о разводе певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова прошло 27 июня в одном из судов. Предполагалось, что брак будет официально расторгнут, однако представители бизнесмена подали новое ходатайство. «Суд отложен на два месяца для примирения сторон <...> Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью" — сообщил защитник Абрамова в беседе с журналом Starhit. Кроме того, с аналогичным предложением выступил и адвокат артистки. Суд удовлетворил прошение, назначив следующее заседание на 27 августа. Оно пройдет в закрытом для СМИ формате.  В конце мая стало известно, что певица Алсу инициировала процесс развода со своим супругом Яном Абрамовым после 18 лет в браке. Пара воспитывает трое детей. Заметно было уже не раз упоминание об их возможном разводе раньше — так например еще год назад артистка заявляла через социальные сети о «стрессовых переменах» своей жизни, передает Life.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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