Муж Алсу решил помириться с супругой и избежать развода

Заседание по делу о разводе певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова прошло 27 июня в одном из судов. Предполагалось, что брак будет официально расторгнут, однако представители бизнесмена подали новое ходатайство.
«Суд отложен на два месяца для примирения сторон <...> Мой доверитель рассчитывает на мирное урегулирование процесса и хочет сохранить свою семью" — сообщил защитник Абрамова в беседе с журналом Starhit. Кроме того, с аналогичным предложением выступил и адвокат артистки.
Суд удовлетворил прошение, назначив следующее заседание на 27 августа. Оно пройдет в закрытом для СМИ формате.
В конце мая стало известно, что певица Алсу инициировала процесс развода со своим супругом Яном Абрамовым после 18 лет в браке. Пара воспитывает трое детей. Заметно было уже не раз упоминание об их возможном разводе раньше — так например еще год назад артистка заявляла через социальные сети о «стрессовых переменах» своей жизни, передает Life.ru.
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