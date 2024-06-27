Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина заявила, что Челябинск ее удивил

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Хоркина в Челябинске, хоркина светлана
Светлана Хоркина удивлена, что гимнастикой в Челябинске занимаются даже инвалиды Фото:

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во время визита в Челябинск 27 июня заявила, что уровень развития спортивной гимнастики в городе ее удивил. Особенно ее удивило то, что гимнастикой занимаются даже инвалиды, заявила Хоркина в ходе «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс».

«Я пообщалась с мальчишками и девчонками, которые занимаются спортивной гимнастикой, а также с особенными детьми, которые тоже осваивают гимнастику, чему я очень удивлена. Надо же, есть даже победители международных соревнований. Так что Челябинск удивил, скажем так», — сказала Хоркина.

Хоркина добавила, что ей приятно, что спортивная гимнастика в регионе является одним из базовых видов спорта. Она выразила уверенность, что Челябинск воспитает много успешных спортсменов.

Хоркина 27 июня провела в Челябинске встречу с юными спортсменами. Также гимнастка приняла участие в заседании общественного совета минспорта региона, где обсуждались перспективные проекты для развития спорта в регионе.

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во время визита в Челябинск 27 июня заявила, что уровень развития спортивной гимнастики в городе ее удивил. Особенно ее удивило то, что гимнастикой занимаются даже инвалиды, заявила Хоркина в ходе «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс». «Я пообщалась с мальчишками и девчонками, которые занимаются спортивной гимнастикой, а также с особенными детьми, которые тоже осваивают гимнастику, чему я очень удивлена. Надо же, есть даже победители международных соревнований. Так что Челябинск удивил, скажем так», — сказала Хоркина. Хоркина добавила, что ей приятно, что спортивная гимнастика в регионе является одним из базовых видов спорта. Она выразила уверенность, что Челябинск воспитает много успешных спортсменов. Хоркина 27 июня провела в Челябинске встречу с юными спортсменами. Также гимнастка приняла участие в заседании общественного совета минспорта региона, где обсуждались перспективные проекты для развития спорта в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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