Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина заявила, что Челябинск ее удивил

27 июня 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Светлана Хоркина удивлена, что гимнастикой в Челябинске занимаются даже инвалиды Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во время визита в Челябинск 27 июня заявила, что уровень развития спортивной гимнастики в городе ее удивил. Особенно ее удивило то, что гимнастикой занимаются даже инвалиды, заявила Хоркина в ходе «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс». «Я пообщалась с мальчишками и девчонками, которые занимаются спортивной гимнастикой, а также с особенными детьми, которые тоже осваивают гимнастику, чему я очень удивлена. Надо же, есть даже победители международных соревнований. Так что Челябинск удивил, скажем так», — сказала Хоркина. Хоркина добавила, что ей приятно, что спортивная гимнастика в регионе является одним из базовых видов спорта. Она выразила уверенность, что Челябинск воспитает много успешных спортсменов. Хоркина 27 июня провела в Челябинске встречу с юными спортсменами. Также гимнастка приняла участие в заседании общественного совета минспорта региона, где обсуждались перспективные проекты для развития спорта в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во время визита в Челябинск 27 июня заявила, что уровень развития спортивной гимнастики в городе ее удивил. Особенно ее удивило то, что гимнастикой занимаются даже инвалиды, заявила Хоркина в ходе «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс». «Я пообщалась с мальчишками и девчонками, которые занимаются спортивной гимнастикой, а также с особенными детьми, которые тоже осваивают гимнастику, чему я очень удивлена. Надо же, есть даже победители международных соревнований. Так что Челябинск удивил, скажем так», — сказала Хоркина. Хоркина добавила, что ей приятно, что спортивная гимнастика в регионе является одним из базовых видов спорта. Она выразила уверенность, что Челябинск воспитает много успешных спортсменов. Хоркина 27 июня провела в Челябинске встречу с юными спортсменами. Также гимнастка приняла участие в заседании общественного совета минспорта региона, где обсуждались перспективные проекты для развития спорта в регионе.