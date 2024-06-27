Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина заявила, что Челябинск ее удивил

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина во время визита в Челябинск 27 июня заявила, что уровень развития спортивной гимнастики в городе ее удивил. Особенно ее удивило то, что гимнастикой занимаются даже инвалиды, заявила Хоркина в ходе «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс».
«Я пообщалась с мальчишками и девчонками, которые занимаются спортивной гимнастикой, а также с особенными детьми, которые тоже осваивают гимнастику, чему я очень удивлена. Надо же, есть даже победители международных соревнований. Так что Челябинск удивил, скажем так», — сказала Хоркина.
Хоркина добавила, что ей приятно, что спортивная гимнастика в регионе является одним из базовых видов спорта. Она выразила уверенность, что Челябинск воспитает много успешных спортсменов.
Хоркина 27 июня провела в Челябинске встречу с юными спортсменами. Также гимнастка приняла участие в заседании общественного совета минспорта региона, где обсуждались перспективные проекты для развития спорта в регионе.
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