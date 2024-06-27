В ХМАО жильцы аварийного дома вновь обратились за защитой к Бастрыкину

Жильцы аварийного дома в поселке Федоровский (Сургутский район, ХМАО) вновь обратились за защитой к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Ранее руководитель ведомства поручил возбудить уголовное дело из-за жалоб жителей на нарушение их жилищных прав, однако проблема осталась нерешенной.
«В Информационный центр СК России обратилась жительница поселка Федоровский Югры по вопросу нарушения прав жильцов многоквартирного дома по улице Московской, введенного в эксплуатацию в 1987 году. Физический износ здания превышает 76%, его конструкции разрушаются, на стенах появились трещины, в жилых помещениях присутствует плесень и насекомые, предельно допустимые концентрации фенолов и формальдегидов превышены», — сообщает tg-канал.
Здание было признано аварийным еще в 2019 году. Но жильцы до сих пор не могут дождаться расселения, а обращения в мэрию не дают никакого результата. Бастрыкин поручил Мокшину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.
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