Беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, сати казанова
Сати Казанова находится в больнице Фото:

Певица Сати Казанова, которая находится в положении, рассказала о том, что находится в больнице. Она извинилась перед поклонниками, что не сможет приехать на VK фест, на котором собиралась выступить.

«Мне пришлось срочно госпитализироваться. Не волнуйтесь, все хорошо», — сказала Сати Казанова на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). Известно, что певица беременна.

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Певица Сати Казанова, которая находится в положении, рассказала о том, что находится в больнице. Она извинилась перед поклонниками, что не сможет приехать на VK фест, на котором собиралась выступить. «Мне пришлось срочно госпитализироваться. Не волнуйтесь, все хорошо», — сказала Сати Казанова на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). Известно, что певица беременна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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