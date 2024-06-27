Беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали

27 июня 2024 в 18:42 Размер текста - 17 +

Сати Казанова находится в больнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица Сати Казанова, которая находится в положении, рассказала о том, что находится в больнице. Она извинилась перед поклонниками, что не сможет приехать на VK фест, на котором собиралась выступить. «Мне пришлось срочно госпитализироваться. Не волнуйтесь, все хорошо», — сказала Сати Казанова на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). Известно, что певица беременна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Сати Казанова, которая находится в положении, рассказала о том, что находится в больнице. Она извинилась перед поклонниками, что не сможет приехать на VK фест, на котором собиралась выступить. «Мне пришлось срочно госпитализироваться. Не волнуйтесь, все хорошо», — сказала Сати Казанова на видео, опубликованном в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской в России и запрещена). Известно, что певица беременна.