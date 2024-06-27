Теннисист Медведев поедет на Олимпиаду в Париже

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Медведева допустили до Олимпиады Фото:

Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева примут участие в Олимпийских играх в Париже. Соответствующее решение принял Международный Олимпийский комитет (МОК).

Кроме Медведева и Андреевой на Олимпиаду поедут шесть российских теннисистов: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова. Их имена перечислены на официальном сайте организации.

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Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева примут участие в Олимпийских играх в Париже. Соответствующее решение принял Международный Олимпийский комитет (МОК). Кроме Медведева и Андреевой на Олимпиаду поедут шесть российских теннисистов: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова. Их имена перечислены на официальном сайте организации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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