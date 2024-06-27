Теннисист Медведев поедет на Олимпиаду в Париже

27 июня 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Медведева допустили до Олимпиады Фото: Rob Keating/Australian Open 2020 CC BY 2.0 Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева примут участие в Олимпийских играх в Париже. Соответствующее решение принял Международный Олимпийский комитет (МОК). Кроме Медведева и Андреевой на Олимпиаду поедут шесть российских теннисистов: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова. Их имена перечислены на официальном сайте организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Теннисисты Даниил Медведев и Мирра Андреева примут участие в Олимпийских играх в Париже. Соответствующее решение принял Международный Олимпийский комитет (МОК). Кроме Медведева и Андреевой на Олимпиаду поедут шесть российских теннисистов: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова. Их имена перечислены на официальном сайте организации.