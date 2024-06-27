27 июня 2024

В суде назвали организатора теракта в Дагестане

Суд: преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района
© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, суд
Преступную группу создал сын Омарова, заявили в суде Фото:
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Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова организовал преступную группу для совершения терактов в республике. Об этом сообщили в суде.

«Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Омарова», — сообщили в пресс-службе суда. Об этом пишут РИА Новости.

В Дагестане 23 июня боевики совершили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате которых погибли люди. Во время КТО был убит сын Омарова. Позже были арестованы шесть его родственников.

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Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова организовал преступную группу для совершения терактов в республике. Об этом сообщили в суде. «Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Омарова», — сообщили в пресс-службе суда. Об этом пишут РИА Новости. В Дагестане 23 июня боевики совершили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате которых погибли люди. Во время КТО был убит сын Омарова. Позже были арестованы шесть его родственников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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