В суде назвали организатора теракта в Дагестане

Преступную группу создал сын Омарова, заявили в суде
новость из сюжетаВ Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие
Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова организовал преступную группу для совершения терактов в республике. Об этом сообщили в суде.
«Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Омарова», — сообщили в пресс-службе суда. Об этом пишут РИА Новости.
В Дагестане 23 июня боевики совершили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате которых погибли люди. Во время КТО был убит сын Омарова. Позже были арестованы шесть его родственников.
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