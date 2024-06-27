В суде назвали организатора теракта в Дагестане

Суд: преступную группу в Дагестане создал сын экс-главы Сергокалинского района

28 июня 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Преступную группу создал сын Омарова, заявили в суде Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова организовал преступную группу для совершения терактов в республике. Об этом сообщили в суде. «Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Омарова», — сообщили в пресс-службе суда. Об этом пишут РИА Новости. В Дагестане 23 июня боевики совершили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате которых погибли люди. Во время КТО был убит сын Омарова. Позже были арестованы шесть его родственников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова организовал преступную группу для совершения терактов в республике. Об этом сообщили в суде. «Преступную группу, организованную для совершения терактов в Дагестане, создал сын экс-главы Сергокалинского района республики Омарова», — сообщили в пресс-службе суда. Об этом пишут РИА Новости. В Дагестане 23 июня боевики совершили серию терактов в православных храмах и синагогах, в результате которых погибли люди. Во время КТО был убит сын Омарова. Позже были арестованы шесть его родственников.