Новой главой евродипломатии стала критик Москвы Кая Каллас

ЕС поддержал кандидатуру Каи Каллас
Лидеры стран Евросоюза утвердили кандидатуру Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщил источник
«ЕС поддержал кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы Евродипломатии», — сообщает источник. Об этом пишут РИА Новости.
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