Новой главой евродипломатии стала критик Москвы Кая Каллас

28 июня 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

ЕС поддержал кандидатуру Каи Каллас Фото: Роман Наумов © URA.RU Лидеры стран Евросоюза утвердили кандидатуру Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщил источник «ЕС поддержал кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы Евродипломатии», — сообщает источник. Об этом пишут РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидеры стран Евросоюза утвердили кандидатуру Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщил источник «ЕС поддержал кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы Евродипломатии», — сообщает источник. Об этом пишут РИА Новости.