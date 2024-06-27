27 июня 2024

Новой главой евродипломатии стала критик Москвы Кая Каллас

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, флаг евросоюза, флаг ес, флаг европейского союза
ЕС поддержал кандидатуру Каи Каллас Фото:

Лидеры стран Евросоюза утвердили кандидатуру Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщил источник

«ЕС поддержал кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы Евродипломатии», — сообщает источник. Об этом пишут РИА Новости.

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Лидеры стран Евросоюза утвердили кандидатуру Каи Каллас на должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщил источник «ЕС поддержал кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост главы Евродипломатии», — сообщает источник. Об этом пишут РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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